Pandemija še vedno lomasti po športu

Novi virusni sev in posamezni izbruhi v določenih športnih kolektivih so privedli tudi do odpovedi posameznih tekem

Vrstice športnih novic v zadnjih tednih redno polnijo tudi vesti, ki so povezane predvsem z dogajanjem v zvezi s pandemijo. Novi virusni sev in posamezni izbruhi v določenih športnih kolektivih so privedli tudi do odpovedi posameznih tekem. Izvidi pozitivnih testov pa pomembno vplivajo tudi na kompetitivno ravnotežje med moštvi v raznih panogah. V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj primerov.

Zaradi obsežnega izbruha okužb v moštvu angleškega nogometnega prvoligaša Tottenhama, so ti morali preložiti več tekem. V mesecu decembru so zaradi znatnega števila okužb, osem igralcev in pet članov osebja, prestavili tri tekme. Med temi je bila tudi evropska tekma v Konferenčni ligi, ki jo je Tottenham izgubil brez boja, saj je evropska nogometna zveza Uefa naznanila, da se tekme ne bo odigralo.

V podobni situaciji kot Tottenham se je proti koncu novembra znašla tudi ljubljanska Olimpija. Pred tekmo z Muro je bilo namreč pozitivnih kar 12 članov moštva. Tekma je bila tik pred zdajci odpovedana in preložena na kasnejši termin. Takrat pa se je tudi izkazalo, da nogometna zveza Slovenije nima ustrezno izdelanega protokola v primeru večjih izbruhov v poasmeznih klubih. Po protokolu namreč zadostuje, da je zdravih najmanj 13 igralcev. Nogometna zveza Slovenije pa je le dve uri pred pričetkom sporočila odločitev, da bodo tekmo preložili. Še dobro, da so nogometaši, kljub simptomom okužbe, prejeli karantenske odločbe, da se je tako zavarovalo zdravje vseh vpletenih.

Še bolj bizaren primer se je zgodil v portugalski prvi ligi, kjer je Belenenses proti Benfici 27. novembra na igrišče poslal le devet igralcev. Od tega sta bila kar dva vratarja, saj je 13 drugih igralcev bilo pozitivnih na testiranju. Nogometna farsa se je na srečo zaključila po polčasu. Domače moštvo je namreč ostalo še brez dveh igralcev, ki sta se poškodovala. Očitno so morali omagati še zadnji gladiatorji, da so ljudje v kravatah na tribunah in v pisarnah, spoznali, da bi bilo pametno tekmo odpovedati ali pa vsaj prekiniti. Morda bi bilo pametno zaščititi zdravje športnikov, ampak pohlep lastnikov in pokroviteljev je očitno prevelik.

Podobna situacija je tudi v košarki. Evroligaški Milano je zaradi žarišča okužb, potrdili so jih namreč kar šest v moštvu, bil primoran odpovedati dve tekmi, vključno s poslastico, ki bi se morala zgoditi 26. novembra proti Virtusu iz Bologne.

Le dan pred tem datumom pa bo prvi vrhunec tudi za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, Ligo NBA. Ampak več kot očitno je, da bo božični košarkarski spektakel močno okrnjen. Predvidenih je pet vrhunskih tekem, ampak zaradi velikega števila odsotnih igralcev, ki so vstopili v tako imenovane zdravstvene in varnostne protokole lige, je ta pripravila rezervni scenarij. Ekipe morajo biti pripravljene, da se lahko še dan pred tekmo spremeni termin pričetka tekme. V času pisanja je bilo zaradi protokola odsotnih kar 37 košarkarjev. Logično, potrebno je zadovoljiti interese in potrebe lastnikov televizijskih pravic. Ampak to je le vrh ledene gore.

V decembru je namreč Liga NBA doživela enormno rast okužb, zato je tudi prišlo do nekaterih odpovedi tekem, do 22. decembra je takih tekem bilo sedem. V veselem decembru je v zdravstvene in varnostne protokole vstopilo več kot 100 igralcev. Ti vstopijo v protokole ob potrjeni okužbi ali ob tesnem stiku z okuženim, iz protokola pa lahko izstopijo po dveh negativnih molekularnih testih. Pravila Lige NBA tudi velevajo, da mora imeti vsako moštvo vsaj osem zdravih košarkarjev, da lahko prične tekmo. V dololočenih ekipah, kot je npr. Brooklyn Nets, kjer imajo tudi po deset igralcev v protokolih, imajo pravo kadrovsko stisko. Kriza je tako očitna, da so ekipe ponovno angažirale igralce, ki so jih še pred nekaj tedni z veseljem posadile na klop ali celo izločile iz moštva.

Blake Griffin je zaradi slabih predstav na začetku sezone povsem izpadel iz rotacije. V podobni situaciji se je znašel tudi Kemba Walker. Tega je namreč trener konec novembra umaknil iz ekipe zaradi povprečnih predstav. Oba sta bila v času odsotnosti številnih soigralcev regabilitirana, s svojimi nastopi pa povsem upravičila igralni čas, ki sta jima ga namenila trenerja. V podobni situaciji, ko fizično zdravi košarkarji ne igrajo zaradi kapric lastnikov in trenerjev ter tudi zaradi nadutosti samih košarkarjev, je v Ligi NBA še kar nekaj. Med te košarkarje lahko uvrstimo številne vrhunske igralce, kot so John Wall, Ben Simmons, Goran Dragić ali Kyrie Irving.

Slednji na primer ne igra, ker se ne želi cepiti, v zvezni državi New York pa je, tako kot tudi v nekaterih drugih zveznih državah, v veljavi predpis obveznega cepljenja. Njegovo moštvo, Brooklyn Nets, ga je v začetku sezone odstranilo iz moštva, treniral je lahko le individualno. Zaradi povečanega števila okužb je bil 17. decembra vpoklican, da bi z ekipo igral na gostovanjih. Le dan kasneje pa je bil napoten v zdravstvene in varnostne protokole.

Zaradi okužb zdaj določene ekipe igrajo zares zdesetkane, spet druge pa lahko nastopajo v polni postavi. Na razpoložljivost igralcev pa vplivajo tudi rezultati lažno pozitivnih testov. V moštvu Los Angeles Lakers sta namreč LeBron James in Russell Westbrook bila pozitivna. Ob vnovičnem testiranju pa so v laboratoriju ugotovili, da sta bila testa lažno pozitivna.

Ravnotežje moči se je povsem porušilo zaradi okužb in posledične odpovedi tekem. Zdaj bodo nekatere ekipe primorane odigrati veliko število tekem v zelo kratkem časovnem obdobju. Tudi to bo vplivalo na rezultate, predvsem pa na zdravje športnikov. Ampak za tega je lastnikom ekip in vodilnim osebam v zvezah in ligah povsem vseeno. Zanje je na prvem mestu dobiček in poslovni uspeh. S športniki večinoma ravnajo, kot se je nekoč ravnalo z gladiatorji in sužnji.

Nekateri športniki, kljub temu, da jasno izrazijo željo, da bi prestopili v drugo ekipo ali pa, da potrebujejo psihološko pomoč, ne dobijo ustrezne podpore in pomoči. Logično, to bi lahko negativno vplivalo na ugled klubov, predvsem pa na njihov uspeh. Vsak odgovoren lastnik bo svojega najboljšega igralca raje prisilil, da sedi in počiva, kot da ga zamenja z drugim igralcem. Igralci pa morajo delovati kot roboti ali stroji in vsak dan, ne glede na osebne okoliščine, dosegati le najboljše rezultate, kakopak brez napak v igri.