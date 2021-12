Na Dnevih cepljenja opravili več kot 76.500 cepljenj

"Od tega so cepili približno 20 odstotkov več moških kot žensk, približno dve tretjini vseh cepljenih pa je bilo starejših od 50 let," je povedal Poklukar.

© Luka Dakskobler

V Sloveniji so med Dnevi cepljenja opravili 76.544 cepljenj proti covidu-19, je danes povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Ocenjuje, da so z akcijo prihranili približno 2000 hospitalizacij, 500 sprejemov v enote intenzivne terapije in 300 smrti. Ob tem se je zahvalil vsem državljanom za odziv in pomoč pri obvladovanju epidemije covida-19.

Med Dnevi cepljenja, ki so potekali med 19. in 23. decembrom, so po ministrovih besedah s prvim odmerkom cepili 4971 ljudi, z drugim 7459, s poživitvenim odmerkom pa 64.114 prebivalk in prebivalcev Slovenije. Ob tem je poudaril, da je v prihodnje treba iskati načine, kako k cepljenju pritegniti predvsem tiste, ki se še niso cepili.

Od tega so cepili približno 20 odstotkov več moških kot žensk, približno dve tretjini vseh cepljenih pa je bilo starejših od 50 let, "kar je izredno pomembno, kajti vemo, da pri njih covid-19 praviloma poteka v težji obliki kot pri mlajših," je na novinarski konferenci povedal Poklukar.

Posebej v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa so med Dnevi cepljenja skupaj opravili 1449 cepljenj. Od tega so 1008 cepljenj opravili med dnevnim, 441 pa med nočnim cepljenjem.

"Cilj akcije je bil doseči še boljšo precepljenost in na ta način obvarovati bolnišnice pred obremenitvami v naslednjih dneh in tednih, ko bo pri nas še bolj izrazita in prevladujoča različica omikron," je spomnil Poklukar.

Končni cilj je 80-odstotna precepljenost celotne populacije in 100- oz. 98-odstotna precepljenost starejših od 50 let. "Tak pogled na zadostno precepljenost omogoča življenje v novem letu, kot si ga želimo," je poudaril.

Ob tem se je zahvalil zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalnost in trud, pa tudi njihovim domačim. "Samo podpora najbližjih omogoča, da danes zdravstveni delavci v vsem svojem obsegu opravljajo poslanstvo in nam Slovenkam in Slovencem zagotavljajo zdravstvo, ki ga poznamo," je dejal minister. Zahvalil se je tudi medijem in vsem, ki so v akciji sodelovali, lokalnim skupnostim, županom, društvom, vladnim in nevladnim organizacijam, civilni zaščiti, Rdečemu križu in verskim skupnostim.

Na vprašanje, koliko delavcev je sodelovalo pri izvedbi akcije, je Poklukar odgovoril, da točne številke ne pozna. Sam pa sicer ocenjuje, da je pri akciji, ki je potekala v vseh 212 občinah in na več kot 2000 cepilnih mestih, sodelovalo preko 10.000 oseb.

Državljankam in državljanom je ob tej priložnosti zaželel mirne praznike, v novem letu pa zdravja in konec epidemije.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Bojana Beović je glede akcije danes dejala, da so zadovoljni s povečanjem števila cepljenih proti covidu-19, zlasti cepljenih s tretjim odmerkom.

Tudi predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je akcijo ocenila kot uspešno, kljub nekaterim manjšim težavam. "Če človek vzame stvari z dobro voljo, potem noben problem ni tak, da se ga ne bi dalo premagati," je dejala. Veseli jo, da se je toliko ljudi prišlo cepit tudi ponoči, vsako noč so v UKC Ljubljana cepili okoli 70 ljudi, eno noč pa okoli 90.

Poklukar ob zaključku cepilnih dni ni izključil možnosti, da bi v novem letu akcijo ponovili. V minulih dneh je bil poudarek na spodbujanju cepljenja v lokalnih okoljih, morda bo drugič drugje. "Zagotovo bomo stremeli k takšnim in drugačnim akcijam," je napovedal.