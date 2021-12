Gorbačov: »ZDA po razpadu Sovjetske zveze postale arogantne in samozavestne«

Gorbačov, ki je odstopil konec decembra 1991, je za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti povedal, da je na Zahodu, še posebej pa v ZDA, po razpadu Sovjetske zveze zavladalo "zmagoslavno vzdušje."

Mihail Gorbačov

© Susannah V. Vergau / Flickr

Zadnji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov je danes dejal, da so ZDA po razpadu Sovjetske zveze, do katerega je prišlo pred 30 leti, postale "arogantne in samozavestne". To pa je privedlo tudi do širjenja zveze Nato, je poudaril.

"Postali so arogantni in samozavestni. Razglasili so zmago v hladni vojni," je še povedal 90-letnik. Poudaril je, da sta Moskva in Washington skupaj ustavila konfrontacijo in jedrsko tekmo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ampak ne, 'zmagovalci' so se odločili zgraditi nov imperij. Iz tega izhaja ideja širjenja Nata," je povedal zadnji voditelj Sovjetske zveze.

Ob tem je pozdravil varnostne pogovore med Moskvo in Washingtonom, predvidene za januar. "Upam, da bodo prinesli rezultate," je dejal.

Pogovori bodo potekali na podlagi pretekli teden predstavljenega ruskega osnutka sporazuma o varnostnih garancijah z zvezo Nato in ZDA, ki predvideva, da Nato ne bi smel več sprejemati novih članic. Washington bi moral poleg tega blokirati članstvo katerekoli države, ki je nastala po razpadu Sovjetske zveze, v Natu.

V teh dneh mineva 30 let od razpada Sovjetske zveze, prve komunistične države, ki je obstajala 69 let. Razpadati je sicer začela že prej, uradno pa po odstopu zadnjega sovjetskega voditelja Gorbačova. Ta je odstop podpisal 25. decembra 1991, naslednji dan pa je država, ki jo je nasledila Rusija, nehala obstajati. Gorbačov je skušal sicer pred tem reformirati državo, a pri tem ni bil uspešen.