Rusija blokirala spletno stran projekta, ki se bori proti političnemu preganjanju

Rusija je blokirala spletno stran OVD-Info, neodvisnega ruskega medijskega projekta za človekove pravice, ki se bori proti političnemu preganjanju, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila skupina OVD-Info. Ukrep proti OVD-Info je najnovejši v seriji ostrih ukrepov proti delovanju opozicije v Rusiji. Številni neodvisni mediji in organizacije za človekove pravice so bili označeni za "tuje agente" ali popolnoma prepovedani.

Ekipa projekta OVD-Info, ki spremlja opozicijske proteste in zagotavlja pravno zaščito žrtvam političnega preganjanja, je v tem tednu sporočila, da je ruski medijski regulator Roskomnadzor blokiral njihovo spletno stran.

"V tem trenutku še nismo prejeli obvestila o blokadi in razlogih za to," je skupina OVD-Info objavila na družbenem omrežju Twitter. Tudi novinarji AFP danes niso mogli dostopati do spletne strani.

Register blokiranih spletnih strani pri Roskomnadzoru sicer kaže, da je moskovsko regionalno sodišče 20. decembra razsodilo, naj se v državi omeji dostop do strani OVD-Info.

Projekt OVD-Info so zagnali pred desetimi leti, v času prvih množičnih protestov proti ruskemu voditelju Vladimirju Putinu v decembru 2011. Letos septembra pa se je OVD-Info znašel na seznamu "tujih agentov".

Vsi mediji, institucije ali posamezniki, ki so identificirani kot "tuji agenti", morajo svoje članke, videoposnetke in objave na družbenih omrežjih opremiti z obvestilom oziroma oznako, ki priča o njihovem statusu.

Takšna oznaka navadno odvrača oglaševalce ter posledično otežuje delo organizacij in novinarjev. Organizacija OVD-Info, ki je tudi vodila kampanjo proti sprejetju takšne zakonodaje, je potezo obsodila kot "izvajanje političnega pritiska".

Oznaka "tuji agent" se uporablja predvsem za medije in novinarje, seznam tujih agentov na ruskem ministrstvu za pravosodje pa se je od začetka leta znatno razširil. V začetku letošnjega leta je bilo na njem 17 imen, danes pa so že 103, poroča AFP.

Nekateri kritiki takšne poteze ruskih oblasti pripisujejo odločitvi Putinovega rivala in vodje ruske opozicije, Alekseja Navalnega, ki se je januarja vrnil v Rusijo in s tem domnevno izzval dodatno zatiranje in omejevanje.

Ob projektu OVD-Info se je pod drobnogledom ruskega vrhovnega sodišča nedavno znašla tudi organizacija Memorial, najbolj znana skupina za človekove pravice v državi.

Navalnega so kmalu po vrnitvi zaprli zaradi starih obtožb o goljufiji. Od takrat so njegove organizacije prepovedane in označene za ekstremistične, vsi njegovi glavni zavezniki pa so pobegnili iz države.

Ko so Putina v četrtek povprašali o tovrstnem omejevanju, je ruski voditelj dejal, da je namen takšnih potez zmanjševanje vpliva na Rusijo iz tujine.

"Opozarjam vas na to, kar naši nasprotniki govorijo že stoletja: Rusije ni mogoče premagati, uničiti jo je mogoče le od znotraj," je dejal na novinarski konferenci.

Tožilstvo Memorialu očita, da krši zakonsko določene zahteve v zvezi z zakonodajo o "tujih agentih" in da z objavljanjem seznamov političnih zapornikov, na katerih so osebe, kot je Navalni, opravičuje terorizem.