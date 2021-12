Slovenska vojska svetuje: vrzi bombo, ne petarde!

V prazničnem času, ko se nihče ne trudi prepovedati pirotehnike in z njo povezanih nizkotnih strasti primitivizma, ima obrambni minister očitno raje nekaj bolj moškega, metanje bomb

© Twitter / IN MEDIA RES

Nenavadno promocijo si je privoščila Slovenska vojska, na čelu katere stojita obrambni minister Matej Tonin in končno tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Novačenje državljanov, da bi se pridružili prostovoljnemu služenju, so v času nespametne uporabe pirotehnike v božičnem in novoletnem času, ki bi jo že zdavnaj morali prepovedati, začinili s povabilom k metanju bomb: "Ne meči petard! Pridi na prostovoljno služenje, vžgi eksploziv, vrzi bombo."

Poziv k uporabi pravega eksploziva je v najboljšem primeru komično ponesrečen, po manj prizanesljivem razumevanju pa grozljiv in nedopusten, pa naj se obrambni minister trudi osebno metati bombe na poligonu, kolikor želi, celo ob aktivni pomoči novinarjev. Apelirati, da naj državljani uporabljamo orožje, prižigamo eksploziv in mečemo bombe, s tem pa se mimogrede izognemo metanju preveč nedolžnih petard, je skoraj tako kot snubiti otroke, da se namesto računalniških streljačin raje posvetijo pravemu orožju.

Ena od motivacijskih fotografij, ki jo je MORS dodal svoji objavi

© MORS / IN MEDIA RES

Objave pri Slovenski vojski že tretji dan niso umaknili, kar kaže le na to, da je oblast poskrbela ne samo za realno militarizacijo družbe s številnimi nakupi opreme, ampak tudi za prav takšno kontaminacijo družbenega duha. Stvari, ki bi se normalnemu človeku zdele nedopustne, se pasivnim medijem in javnosti po izbiri oblastnikov vedno bolj zdijo samoumevne. V prazničnem času, ko se nihče ne trudi prepovedati pirotehnike in z njo povezanih nizkotnih strasti primitivizma, ima obrambni minister očitno raje nekaj bolj moškega, metanje bomb.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**