Ženskam prepovedali daljša potovanja brez spremstva moškega

Talibanske oblasti so ženskam prepovedale daljša potovanja brez spremstva moškega sorodnika. Prav tako se lahko s taksijem peljejo zgolj, če so pokrite s hidžabom.

© Eric Kanalstein / Flickr

Talibanske oblasti so ženskam prepovedale daljša potovanja brez spremstva moškega sorodnika. Prav tako se lahko s taksijem peljejo zgolj, če so pokrite s hidžabom. To je sprožilo kritike nevladnih organizacij za človekove pravice. Ob tem so talibani razpustili volilno komisijo.

"Ženski, ki potuje več kot 72 kilometrov, ne sme biti ponujena vožnja, če je ne spremlja bližnji družinski član," je povedal tiskovni predstavnik ministrstva za preprečevanje pregreh Sadek Akif Muhadžir. Spremljati jo mora moški sorodnik, je pojasnil po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Poleg tega lahko vozniki taksijev sprejemajo zgolj ženske, ki nosijo hidžab, pri čemer ta ni natančno definiran.

V mednarodni nevladni organizaciji Human Rights Watch so obsodili ta navodila, saj "ženske z njim še bolj postajajo zapornice". Zapira jim možnosti za svobodno gibanje, potovanje v drugo mesto ali pa pobeg od doma, če so žrtve nasilja, so poudarili.

Od voznikov zahtevajo še, naj nič več ne predvajajo glasbe, naj si vzamejo premor za molitev ter moškim svetujejo, naj si pustijo brado.

Pravice žensk v Afganistanu so močno omejene že vse od talibanskega prevzema oblasti sredi avgusta, predvsem glede dela in izobraževanja.

So pa danes talibani tudi razpustili volilno komisijo, češ da ta ni potrebna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi ta odločitev je naletela na kritike. Aurangzeb, ki je do padca prejšnjega režima vodil komisijo, je posvaril pred posledicami njene razpustitve. "Če ta struktura ne obstaja, sem povsem prepričan, da težave Afganistana ne bodo nikoli rešene in da ne bo nobenih volitev," je povedal.