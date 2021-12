Odpovedi letalskih poletov se nadaljujejo

Največ poletov so morale danes odpovedati kitajske letalske družbe

Odpovedi letalskih poletov, ki so med drugim povezane s pandemijo covida-19, se nadaljujejo tudi danes. Skupaj je bilo iz različnih razlogov po svetu odpovedanih že okoli 1680 letov, od petka pa več kot 10.000, kažejo podatki spletne strani Flightaware.

Največ poletov so morale danes odpovedati kitajske letalske družbe, pri čemer prednjači China Eastern s 380 odpovedmi, na drugem mestu pa je Air China s 162 odpovedanimi poleti. Najbolj prizadeto je pekinško letališče, kjer so odpovedali 135 poletov.

Na tretjem mestu po številu odpovedanih poletov je indonezijska družba Lion Air z nekaj manj kot 100 odpovedmi. Od letališč pa je na drugem mestu letališče v indonezijski prestolnici Džakarta, kjer so danes odpovedali skoraj 100 poletov, kažejo podatki spletne strani Flightaware.

Najbolj prizadeta ameriška letalska družba pa je United, ki je morala danes odpovedati 84 poletov. V družbi so pretekli teden pojasnili, da porast okužb z novo koronavirusno različico omikron "neposredno vpliva na letalske posadke in ljudi, ki omogočajo naše delovanje". Številni so morali zaradi stika z okuženo osebo v samoizolacijo.

Od petka je bilo tako po svetu odpovedanih že okoli 10.150 poletov. V petek 2400, v soboto 2800, v nedeljo 3270, danes pa okoli 1680.

Dodatne težave v ZDA povzroča vreme. Zaradi snega v zvezni državi Washington prihaja do zamud pri poletih, težave pa so tudi na cestah, na spletu poroča britanski BBC.

Med evropskimi letalskimi družbami največ odpovedi danes beleži britanski British Airways, in sicer 42. Med letališči pa londonski Heathrow - 47, kažejo podatki na strani Flightaware.

