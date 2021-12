Predsednik suspendiral premierja in še zaostril politično krizo

Somalijski predsednik je suspendiral premierja Mohameda Huseina Robla. Ta je predsednikovo potezo označil za neustavno in napovedal, da bo kljub temu organiziral volitve.

Mohamed Husein Roble

© Wikipedia

Somalijski predsednik Mohamed Abdulahi Mohamed je danes sporočil, da je suspendiral premierja Mohameda Huseina Robla. Ta je predsednikovo potezo označil za neustavno in napovedal, da bo kljub temu organiziral volitve, ki jih v Somaliji že dolgo prelagajo.

"Predsednik se je odločil, da suspendira premierja Mohameda Huseina Robla in mu odvzame pooblastila, saj je povezan s korupcijo," so sporočili iz predsednikovega urada po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Roble je predsednika obtožil, da "si skuša na silo prisvojiti pooblastila premierja, pri čemer krši ustavo in zakone države". "Premier je odločen, da se ne bo pustil odvrniti od izpolnitve dolžnosti do naroda in bo popeljal državo do volitev, ki bodo omogočile miren prenos oblasti," so zapisali v njegovem kabinetu.

Odnosi med predsednikom, ki je znan tudi kot Farmadžo, in premierjem so sicer že dolgo zaostreni. V nedeljo je Roble predsednika obtožil, da sabotira volilni proces, potem ko mu je odvzel pooblastila za pripravo volitev in pozval k oblikovanju novega volilnega odbora. Premier je v nedeljskem odzivu na to potezo poudaril, da si predsednik ne želi "verodostojnih volitev".

Farmadžo je na drugi strani Robla obtožil, da želi vplivati na preiskavo škandala glede zemlje v lasti vojske, ki da si jo je prilastil premier. Ta je namreč v nedeljo odstavil obrambnega ministra in ga zamenjal.

Odnosi med predsednikom, ki je znan tudi kot Farmadžo, in premierjem so sicer že dolgo zaostreni. V nedeljo je Roble predsednika obtožil, da sabotira volilni proces, potem ko mu je odvzel pooblastila za pripravo volitev in pozval k oblikovanju novega volilnega odbora. Premier je v nedeljskem odzivu na to potezo poudaril, da si predsednik ne želi "verodostojnih volitev".

Tako se še zaostruje politična kriza v državi, ki jo zaznamuje prelaganje volitev. Predsedniku se je mandat iztekel že februarja, a si ga je podaljšal kar brez volitev, ki so sicer v Somaliji kompleksne in posredne. Farmadžo in Roble sta bojno sekiro zakopala šele oktobra in pozvala k pospešitvi volilnega procesa.

Volitve v zgornji dom parlamenta so se končale v vseh zveznih državah, z izjemo Galmuduga, volitve v spodnji dom pa so se začele novembra.

V nedeljo so ZDA izrazile zaskrbljenost zaradi prelaganja volitev v Somaliji in postopkovnih nepravilnosti, ki so spodkopale verodostojnost procesa.

Analitiki medtem svarijo, da volilni zastoj Somalijo odvrača od večjih problemov, kot je nasilje teroristične skupine Al Šabab.

McvoJsbtHPc