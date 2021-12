Umrla odvetnica, ki je zaslužna za pravico do splava

Umrla je ameriška odvetnica Sarah Weddington, ki je leta 1973 v sodnem primeru Roe proti Wadeu uspešno zagovarjala pravico do splava. Na to sodbo se v ZDA še danes sklicujejo pri sodnih odločitvah v povezavi s pravico do splava

Sarah Weddington

© Wikipedia

V 76. letu starosti je v nedeljo umrla ameriška odvetnica Sarah Weddington, ki je leta 1973 v sodnem primeru Roe proti Wadeu uspešno zagovarjala pravico do splava, je sporočila ena od njenih nekdanjih študentk. Na to sodbo se v ZDA še danes sklicujejo pri sodnih odločitvah v povezavi s pravico do splava.

Leta 1973 sta Weddington in njena kolegica Linda Coffee v imenu tožnice Norme McCorvey - znane pod psevdonimom "Jane Roe" - vložili skupinsko tožbo proti okrožnemu tožilcu Dallasa Henryju Wadeu, s katero sta izpodbijali zakon ameriške zvezne države Teksas o prepovedi splava. Tožba je na koncu prišla vse do vrhovnega sodišča, ki je razsodilo v prid pravice do splava, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vrhovno sodišče je odločilo, da ustava ženskam zagotavlja pravico do splava in da jim je država ne more odvzeti. Leta 1992 je pojasnilo, da ta pravica velja, dokler plod ni "sposoben preživetja", torej do med 22. in 24. tednom nosečnosti.

Weddington je "skupaj z Lindo Coffee zagovarjala prvi primer v svoji karieri, Roe proti Wadeu, potem ko je komaj zaključila študij prava", je na Twitterju zapisala Susan Hays, ena od njenih nekdanjih študentk. "Bila je moja učiteljica. Odprla mi je oči glede krhkosti mojih pravic in moje svobode," je dejala in dodala, da je odvetnica umrla zaradi številnih zdravstvenih težav.

Pravica do splava v ZDA, ki sicer ni zagotovljena z zveznim zakonom, od tedaj temelji na tej znameniti odločitvi vrhovnega sodišča v zadevi Roe proti Wadeu. Vendar se zdi, da je večina sodnikov vrhovnega sodišča danes v skušnjavi, da bi spremenili ta pravni okvir, ki že skoraj 50 let zagotavlja pravico Američank do splava, bodisi tako, da ga omejijo ali pa ga preprosto ukinejo, piše AFP.

Leta 1998 je Weddington izrazila zaskrbljenost, ko so zvezne države po celotnih ZDA začele sprejemati omejitve splava. "O Roe proti Wadeu razmišljam kot o hiši, ki stoji na robu plaže, pod njo pa prihaja voda in odnaša pesek. Hiša še vedno stoji, vendar ji vedno bolj grozi, da se bo zrušila v vodo," je dejala.

Ameriški predsednik Joe Biden je sicer 1. decembra zagotovil, da še naprej podpira sodno prakso Roe proti Wadeu, ki utemeljuje pravico do splava v ZDA.

