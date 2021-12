Von der Leyen: »Cepiva, vključno s poživitvenimi odmerki, so trenutno naša najboljša zaščita«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je opozorila, da je zaradi povečanja števila okužb in zlasti hitrega širjenja različice novega koronavirusa omikron cepljenje še pomembnejše

Ursula von der Leyen

© Flickr

Natanko pred enim letom se je po vsej Evropi začela kampanja cepljenja proti covidu-19. "V enem letu smo prišli daleč," je danes dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Evropski uniji je sedaj cepljenih več kot 78 odstotkov odraslih, je sporočila in se ob tem še posebej zahvalila zdravstvenim delavcem.

V večini članic Evropske unije, tudi v Sloveniji, je na današnji dan pred enim letom steklo množično cepljenje prebivalstva proti covidu-19 s cepivom podjetja Pfizer/BioNTech, prvim, ki je bilo takrat odobreno v uniji.

V tem času je bilo v EU cepljenih več kot 78 odstotkov odraslih, je v današnjem video sporočilu, objavljenem na Twitterju, dejala von der Leyen. Pri tem se je še posebej zahvalila vsem, ki so to omogočili - zdravstvenim delavcem kot tudi vsem v prvih vrstah, ki so varovali nas in naše skupnosti v teh težkih časih.

Predsednica komisije je še opozorila, da je zaradi povečanja števila okužb in zlasti hitrega širjenja različice novega koronavirusa omikron cepljenje še pomembnejše. "Cepiva, vključno s poživitvenimi odmerki, so trenutno naša najboljša zaščita," je poudarila.

"Imamo dovolj odmerkov, da se lahko vsi cepijo in dobijo poživitveni odmerek. Zato zaščitimo sebe in druge. To je naša najboljša priložnost, da premagamo ta virus," je še dejala v sporočilu.

Evropska komisija je pred enim tednom odobrila uporabo cepiva ameriškega podjetja Novavax, imenovano nuvaxovid. Cepivo, ki je pred tem dobilo zeleno luč Evropske agencije za zdravila, je peto cepivo proti covidu-19, ki ga je dovoljeno uporabljati v EU. Pred tem so bila odobrena še cepiva podjetij Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca in Johnson&Johnson.