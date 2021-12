Pirkoviču pogovor s Pahorjem, Možini z Janšo

Kaj nam povedo nove izbire voditeljev in nekaterih urednikov na TV Slovenija?

Pahor, Starič, Pirkovič

© Urad PRS / Twitter / IN MEDIA RES

Kaj nam povedo nove izbire voditeljev in nekaterih urednikov na TV Slovenija? Da je politična vojska med novinarji po vzpostavitvi naveze Andrej Grah Whatmough – Valentin Areh – Jadranka Rebernik poveljniško postrojena. Igorju Pirkoviču so poverili pogovor s predsednikom republike, dodali so mu še Tanjo Starič, Jože Možina pa bo to sredo na prvem programu eno uro spraševal predsednika vlade Janeza Janšo. Takoj zatem bo Lidija Hren, ki se očitno vrača na politično sceno, zasliševala opozicijo. Oddajo »Slovenija v letu 2021« so kakopak zaupali Rosviti Pesek.

Seveda trojica Pirkovič-Možina-Hren jamči, da bo aktualna oblast z novinarji maksimalno zadovoljna – saj zato na javni radioteleviziji po novem v resnici tudi gre. Hitrost postroja, ki ga je izpeljala nova urednica Jadranka Rebernik, je očitno premo sorazmerna pasivnosti in indolenci kolektiva informativnega programa na čelu z Igorjem E. Bergantom, ki politizacije javnega servisa sploh ne opazi, za nameček pa se je zaenkrat celo odrekel zahtevi, da bi dajal soglasje k imenovanju nove vršilke dolžnosti. V praksi to pač pomeni, da pri politizaciji kolektiv avtokastrirano sodeluje.

Nova politična metla zaenkrat, sploh glede na majhnost ekipe, na TV Slovenija silno uspešno vodi igro, sploh če pomislimo, da je kar 134 članov zdaj anemičnega kolektiva nasprotovalo obsežnim posegom v informativni program, ki bo v letu 2022 povsem predrugačen. To pomeni, da se bo večina novinarskih zadolžitev tudi v prihodnje verjetno omejila na relativno majhen spekter »voljnih« novinarjev – tistih torej, ki jim tovrstna politična instrumentalizacija ne predstavlja prav nobene težave.

Zgodovina se na RTV Slovenija torej po mandatu 2004-2008 ponavlja, zdaj pač kot farsa, v kateri otopeli novinarski kolektiv spet postaja simbol skrhane medijske avtonomije. Žal je tako, da si svobodo lahko novinarji izborijo le sami. Nepričakovano zbadljivost si je privoščil predsednik republike Borut Pahor pred predvajanjem pogovora z njim. Na instagramu je objavil fotografijo s snemanja in zapisal: »V krempljih RTV za nocojšnji intervju ob 21h. Ponavadi samo jaz ne vem, kako bo šlo, danes pa se mi je zdelo, da sta se to spraševala tudi Tanja Starič in Igor Pirkovič.«

Še pred predvajanjem smo lahko prepričani, da so bili strahovi predsednika glede njega samega odveč – skrbi nas lahko kvečjemu, da je opazil negotovost novinarjev.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**