Poživitveni odmerek že po štirih mesecih

V Italiji bodo od 10. januarja razmik med drugim in poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 zmanjšali iz šestih na štiri mesece

V Italiji bodo od 10. januarja razmik med drugim in poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 zmanjšali iz šestih na štiri mesece, je danes sporočil državni komisar za izredne razmere v povezavi s covidom-19 Francesco Paolo Figliuolo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"To bo dalo nadaljnji zagon cepilni kampanji. Tekmujemo, da bi zajezili širjenje različice omikron," je dejal Figliuolo v cepilnem centru v Cuneu. "Še vedno sem zaskrbljen zaradi nekaj milijonov neodločenih ljudi, ki bi nam lahko pomagali pri zajezitvi širjenja virusa in zlasti te različice," je dodal.

"Omikron je veliko bolj nalezljiv od delte, nekateri pravijo tudi do petkrat. Na srečo za zdaj ni kliničnih dokazov o resnosti, vendar je jasno, da so tisti, ki so se polno cepili, in še posebej tisti, ki prejeli poživitveni odmerek, zelo zaščiteni pred omikronom. Pri osebah, ki so prejele poživitveni odmerek, doslej nismo zabeležili hospitalizacij ali neželenih učinkov," je še povedal Figliuolo.

Francesco Paolo Figliuolo,

italijanski državni komisar za izredne razmere

Po besedah zdravstvenega ministra Roberta Speranze so Italijani od 27. decembra lani, ko se je v Italiji začela kampanja cepljenja, prejeli več kot 108 milijonov odmerkov. "Kot pričajo podatki naših znanstvenikov, so cepiva rešila življenja na tisoče ljudi in omogočila ponovne zagon naši državi. Po tej poti moramo nadaljevati," je na Facebooku sporočil Speranza.

Robert Speranza,

zdravstveni minister

V Italiji v zadnjih dneh beležijo nove rekorde okužb z novim koronavirusom. Po podatkih zdravstvenega ministrstva so v petek in soboto potrdili skoraj čez 50.000 novih okužb dnevno, v nedeljo pa slabih 25.000. Na oddelkih intenzivne nege v Italiji se zdravi skoraj 1100 pacientov s covidom-19.

Zaradi hitrega naraščanja števila okuženih je italijanska vlada v četrtek sprejela dodatne ukrepe, med drugim bodo s 1. februarjem omejili veljavnost potrdila o cepljenju na šest mesecev. Obvezna je tudi uporaba mask na prostem.

