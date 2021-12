Poskus utišanja neodvisnega novinarstva

Poljski predsednik vložil veto na sporno medijsko zakonodajo

Poljski predsednik Andrzej Duda je vložil veto na sporno medijsko zakonodajo, ki je poskus poljske vlade za utišanje neodvisnega televizijskega novičarskega programa TVN24, ki je v večinski lasti ameriške skupine Discovery.

"Vlagam svoj veto," je danes povedal poljski predsednik, ki je predlog zakona vrnil v parlament, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Da začne zakonodaja veljati, jo mora predsednik podpisati.

Poljski parlament je predlog sporne medijske zakonodaje sprejel sredi meseca. Pred tem ga je sicer senat zavrnil, a ga je spodnji dom preglasoval.

Kritiki ocenjujejo, da gre za poskus desne, populistične poljske vlade za utišanje neodvisnega in zasebnega televizijskega novičarskega programa TVN24, ki je v večinski lasti ameriške skupine Discovery.

Poljska vlada na drugi strani meni, da bo zakon zavaroval poljsko medijsko krajino pred morebitnimi sovražnimi dejanji iz tujine, na primer iz Rusije.

Podpredsednica Evropske komisije za preglednost in vrednote Vera Jourova je ob sprejetju zakona v parlamentu zapisala, da zakon še krepi pritisk na medijski sektor na Poljskem, ki je že tako in tako v težkem položaju.

Duda je sporočil, da se strinja s tem načelom, a to ne sme vplivati na obstoječe poslovne dogovore in pogodbe o investicijah.

Zakonodaja podjetjem izven Evropskega gospodarskega območja namreč prepoveduje, da bi imela kontrolni delež v poljskih medijskih podjetjih. Za ameriško skupino Discovery to pomeni, da bi morala prodati svoj večinski delež v TVN, ki je največja zasebna televizijska mreža na Poljskem. TVN24 je novičarski program omenjene televizije.

V ZDA in tudi v podjetju Discovery so bili kritični do predloga in so poljskega predsednika pozvali k vetu.

