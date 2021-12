Strožji protikoronski ukrepi

V osmih nemških zveznih deželah od danes strožja pravila za zajezitev pandemije covida-19

V osmih nemških zveznih deželah so danes začela veljati strožja pravila za zajezitev pandemije covida-19, kakršna so že pred tem uveljavili v preostalih delih Nemčije. Nemške oblasti se namreč trudijo čim bolj upočasniti peti val pandemije, ki ga prinaša nova, občutno bolj nalezljiva koronavirusna različica omikron.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so nova pravila od danes v veljavi v deželah Bavarska, Berlin, Hesse, Severno Porenje-Vestfalija, Posarje, Saška, Schleswig Holstein in Turingija.

Nemški zvezni in deželni voditelji so se na sestanku pred enim tednom dogovorili, da bodo strožje omejitve uvedli najkasneje danes, za kar pa so pristojne deželne oblasti.

Omikron so doslej potrdili že v vseh nemških zveznih deželah. Prevladujoča v državi je sicer še vedno različica delta, a število primerov okužbe z omikronom se hitro povečuje.

Silovitost petega vala skušajo v Nemčiji zajeziti predvsem z dodatnimi omejitvami stikov. Na zasebnih srečanjih tako v notranjih prostorih kot na prostem po novem velja omejitev največ desetih oseb, ki so cepljene proti covidu-19 ali so ga prebolele. Necepljeni se lahko srečujejo le še s po dvema osebama iz drugega gospodinjstva.

Za nenujne trgovine ter kulturne in prostočasne aktivnosti velja pravilo PC (preboleli ali cepljeni) ali celo PC+ (preboleli ali cepljeni in še testirani), poroča na spletni strani nemški Deutsche Welle.

Zaradi ponovnega zaostrovanja ukrepov za zajezitev pandemije se je na ulicah več nemških mest v ponedeljek zbralo na tisoče protestnikov. Največ se jih je znova zbralo v vzhodnih zveznih deželah. V deželi Mecklenburg-Predpomorjanska jih je bilo po navedbah policije skupaj okoli 15.000, od tega okoli 6500 v Rostocku. V Brandenburgu se je v več krajih zbralo skupaj okoli 9000 protestnikov.

