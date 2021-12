Obvezno cepljenje potnikov v zračnem prometu?

Svetovalec predsednika ZDA Anthony Fauci je v ponedeljek podprl zamisel o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 za letalske potnike v notranjem prometu

Znanstveni svetovalec predsednika ZDA Anthony Fauci je v ponedeljek podprl zamisel o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 za letalske potnike v notranjem prometu. V ZDA krepitev pandemije covida-19 povzroča težave v zračnem prometu že več dni zapored. Hkrati so v ZDA skrajšali obdobje karantene na pet dni.

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v ponedeljek skrajšal priporočeno obdobje, ki je potrebno za karanteno oziroma osamitev oseb s pozitivnim testom na okužbo z novim koronavirus, z desetih na pet dni, če oseba več nima simptomov in je pripravljena nositi zaščitno masko še dodatnih pet dni, ko je v bližini drugih ljudi.

Podobno velja za vse tiste cepljene, ki so bili izpostavljeni virusu oziroma bili blizu okužene osebe. Če so prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, karantena ni več potrebna.

"Glede na to kar vemo o covidu-19 in različici omikron skrajšujemo obdobje osamitve za osebe s covidom-19 z desetih na pet dni, če nimajo simptomov, nakar naj še pet dni nosijo zaščitno masko, ko so v bližini drugih ljudi," je sporočil CDC. Dodal je, da je sprememba karantenskih pravil posledica znanstvenih podatkov, ki kažejo, da se večina prenosov virusa zgodi zgodaj med boleznijo, na splošno dan ali dva pred pojavom simptomov in dva ali tri dni po pojavu simptomov.

V ZDA sicer imajo že četrti dan zapored težave v letalskem prometu zaradi krepitve pandemije covida-19. V notranjem in mednarodnem prometu ZDA so v ponedeljek odpovedali več kot 1000 poletov, od petka skupaj več kot 4000. Letalske družbe so se že prej soočale s pomanjkanjem posadk, ki jih je sedaj prizadela še hitra širitev pandemije zaradi virusne različico omikron.

Leta 2020 so letalske družbe spodbujale zaposlene, da gredo na neplačan dopust ali najdejo drugo zaposlitev. Hitro okrevanje ekonomije jih je letos zaradi tega spravilo v težave, ker enostavno ne najdejo dovolj ljudi glede na hitro rast letalskega prometa. Dodatno je stvari zapletla različica omikron, ki se izjemno hitro širi.

Fauci je za ameriško televizijo MSNBC izjavil, da bi morale zvezne države resno razmisliti o uvedbi obveznega cepljenja potnikov, ker bodo s tem pospešili cepljenje in dosegli večjo zaščito na poletih. Za zdaj je v notranjem zračnem prometu ZDA obvezno le nošenje zaščitnih mask za vse, ki so starejši od dveh let.

V notranjem prometu dokazilo o cepljenju proti covidu-19 ali negativni test na okužbo z novim koronavirusom nista potrebna. V mednarodnem prometu je za vstop v ZDA za tujce potrebno dokazilo o cepljenju in negativni test, za državljane in stalne prebivalce ZDA pa je potreben le negativen test pred vkrcanjem na polet proti ZDA. Izjema so Havaji, kjer morajo potniki imeti negativen test, v nasprotnem primeru jih doleti obvezna karantena.

Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna poskuša med Američani spodbuditi cepljenje proti covidu-19 na različne načine, tudi z uvedbo obveznega cepljenja za določene kategorije prebivalstva, vendar so ti ukrepi takoj predmet tožb republikancev, ki zastopajo stališče, da je cepljenje stvar svobodne izbire. To je tudi razlog, da se vlada doslej ni odločila za obvezno cepljenje v notranjem zračnem prometu.

Novinarji so Bidna o tem povprašali v ponedeljek, vendar je dejal le, da je o tem govoril Fauci na virtualni konferenci z guvernerji držav. Biden je guvernerjem spet ponudil vso podporo zvezne vlade. Priznal je, da je stanje glede testiranja precej kaotično z dolgimi vrstami po vseh ZDA. "Vidim, da imamo še veliko dela," je dejal. Vlada namerava šele januarja začeti z razdeljevanjem brezplačnih testov za domačo uporabo.

V ZDA se je proti covidu-19 doslej po podatkih ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) vsaj enkrat cepilo 241 milijonov Američanov, kar je 77 odstotkov prebivalstva, starejšega od pet let. Polno cepljenih z dvema odmerkoma Pfizerja ali Moderne oziroma enim odmerkom Johnson & Johnsona je 62 odstotkov Američanov. Poživitveni odmerek je doslej prejelo manj kot 70 milijonov Američanov.

Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so doslej v ZDA okužbo z novim koronavirusom potrdili pri skoraj 52,5 milijona Američanih, zaradi covida-19 jih je umrlo več kot 817.000.

