»Pozabili so na nas«

Mineva leto dni od rušilnih potresov v Petrinji

Petrinja

© Wikipedia

Na Hrvaškem se danes spominjajo rušilnih potresov, ki sta 28. in 29. decembra lani prizadela območje kraja Petrinja. V potresih je nastala ogromna gmotna škoda, umrlo je tudi več ljudi. Prenova poteka zelo počasi, središča mesta je še vedno v ruševinah, na obrobju pa okoli 500 ljudi živi v zabojnikih. Petrinjo bosta ob obletnici med drugim obiskala premier Andrej Plenkovič in predsednik Zoran Milanović.

Območje Petrinje je pred natanko letom dni stresel potres z magnitudo 5,2, ki je povzročil veliko gmotno škodo. 29. decembra pa je sledil še močnejši potres z magnitudo 6,2, ki je zahteval tudi sedem smrtnih žrtev, najmlajša žrtev je bila 13-letna deklica iz Petrinje. Za posledicami poškodb, ki jih je utrpela v potresu, je marca letos umrla še ena ženska.

Potres so čutili tudi v sosednjih državah, vključno s Slovenijo. Hrvaški so priskočile na pomoč sosednje države in druge članice Evropske unije. Pomagali so številni posamezniki in podjetja iz Slovenije.

V potresih, ki jima je v naslednjih dneh in tednih sledilo še več sto popotresnih sunkov, je nastalo za 5,5 milijarde evrov gmotne škode.

Obnova je po poročanju hrvaških medijev v polnem teku, a niso vsi prebivalci zadovoljni. Trdijo, da se predvsem ruši, bolj malo pa sanira.

"Nekega dne bo boljše. Upamo. Razumemo, da se ne da stvari urediti čez noč, a birokracija je res velika težava. Polno žigov je potrebnih in njihovo pridobivanje je izjemno počasno. To ni le krivda države, temveč je to široko razvejan problem nerešenih zadev iz preteklosti," je za MMC RTV Slovenija povedala prebivalka Petrinje.

Do začetka preteklega tedna so na območju sisaško-moslavške, karlovške in zagrebške županije, ki so bile prizadete v potresih, prejeli več kot 41.600 prijav škode. Pregledali so 39.600 objektov, od katerih jih je 4800 neuporabnih, 8600 pa začasno neuporabnih, piše na spletni strani hrvaške civilne zaščite.

Prejeli so več kot 17.700 prošenj za obnovo. Doslej so zaključili nekonstrukcijsko obnovo na 1100 objektih, v teku pa so dela na 830 hišah. Skoraj 460 objektov so v treh županijah povsem porušili.

"Če je naš premier rekel, da 10 sekund potresa pomeni 10 let obnavljanja - kaj čakamo? Od tu nas bodo odpeljali samo še na pokopališče. Psihično smo ubiti, negotovost nas uničuje. Če bodo nadaljevali s takim tempom, se ne bo sploh nič spremenilo. Vse, kar se je zgradilo, so bile zasebne donacije, država za zdaj ni dala še nič od sebe," pravi stanovalka v kontejnerskem naselju.

Premier Andrej Plenković in ministri so za sredo napovedali obisk Petrinje, kjer bodo obeležili obletnico potresov. Kraj bo obiskal tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, a še ni natančno znano, kdaj.

