Prepovedali financiranje dobrodelne organizacije matere Tereze iz tujine

Diskriminacije kristjanov s strani nacionalistične vlade premierja Narendre Modija?

Mati Tereza

© Flickr

Indijska vlada je humanitarni organizaciji, ki jo je ustanovila mati Tereza, zavrnila podaljšanje dovoljenja za financiranje iz tujine, poroča britanski BBC. Kritiki to vidijo kot še en dokaz diskriminacije kristjanov v večinsko hindujski Indiji s strani nacionalistične vlade premierja Narendre Modija.

Dobrodelno organizacijo Misijonarji dobrodelnosti je leta 1950 ustanovila mati Tereza, katoliška nuna albanskih korenin, ki je večino svojega življenja posvetila pomoči revnim v indijski Kalkuti. Za svoje delo je prejela Nobelovo nagrado za mir, po smrti pa so jo tudi razglasili za svetnico.

Njena organizacija, ena najbolj znanih na svetu, danes vodi zavetišča po vsej Indiji, v katerih na tisoče nun pomaga zapuščenim otrokom ter vodi šole, bolnišnice in hospice. Po poročanju časnika Hindu daily je v finančnem letu 2020-2021 za svoje delo iz tujine prejela okoli 750 milijonov dolarjev.

Indijsko notranje ministrstvo je 25. decembra sporočilo, da je zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnilo prošnjo organizacije za podaljšanje dovoljenja, ki ji omogoča prejemanje denarja iz tujine. Misijonarji dobrodelnosti so to novico v ponedeljek potrdili in dodali, da "dokler zadeva ne bo rešena", ne bodo uporabljali svojih računov za nakazila iz tujine.

Novica sicer prihaja dva tedna po tem, ko je policija v zvezni državi Gujarat, iz katere prihaja premier Modi, odprla preiskavo proti Misijonarjem dobrodelnosti zaradi domnevne "prisilne spreobrnitve" hindujcev v krščanstvo. To je obtožba, ki jo na račun organizacije že dolgo navajajo radikalnejši člani večinske religije v Indiji.

Aktivisti opozarjajo, da so verske manjšine v Indiji žrtev vse hujše diskriminacije in nasilja, odkar je oblast v državi leta 2014 prevzela Modijeva hindujska nacionalistična stranka BJP. Ameriška komisija za mednarodne verske svoboščine je Indijo lani prvič po letu 2004 uvrstila med države, v katerih obstajajo razlogi za posebno zaskrbljenost.

Modijeva vlada sicer zavrača očitke o agendi radikalne t. i. hindutve oziroma hindujske hegemonije in vztraja, da imajo ljudje vseh religij enake pravice.

