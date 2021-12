»Nekaterim stanovalcem domov so bile kršene človekove in pacientove pravice«

V Združenju za dostojno starost Srebrna nit zaradi diskriminacije pri zdravstveni obravnavi stanovalcev domov starejših občanov v času prvega vala epidemije zahtevajo neodvisno preiskavo

V Združenju za dostojno starost Srebrna nit se ne strinjajo z ugotovitvami zagovornika načela enakosti, s katerimi je zavrnil očitke o diskriminaciji pri zdravstveni obravnavi stanovalcev domov starejših občanov v času prvega vala epidemije. Sami so prepričani v nasprotno in želijo neodvisno preiskavo.

Zagovornik je postopek ugotavljanja diskriminacije uvedel zaradi očitkov, da so bili spomladi lani v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa diskriminirani stanovalci domov za starejše. Na podlagi navodil ministrstva, ki je domskemu zdravstvenemu osebju priporočilo pripravo zdravstvene ocene posameznega stanovalca doma, naj bi za nekatere izmed njih že vnaprej odredili, da jim zaradi njihove starosti in zdravstvenega stanja v primeru okužbe ne bo pripadalo zdravljenje v bolnišnici. A v postopku zagovornik ni mogel potrditi, da bi bilo stanovalcem zgolj na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, zdravstvenega stanja in kraja bivanja poseženo v pravico do bolnišnične obravnave, so nedavno sporočili iz urada zagovornika.

V Srebrni niti se s takšnimi ugotovitvami ne strinjajo. Zagovorniku očitajo, da njegove ugotovitve ne odražajo dejanskega dogajanja in da se je v postopku opiral le na izjave tistih, na katere se očitki nanašajo, ne pa tudi nasprotne strani, med drugim Srebrne niti.

"Za razliko od zagovornika v Srebrni niti trdimo, da so bile nekaterim stanovalcem kršene človekove in pacientove pravice in da so bila pri njihovi triaži kršena načela medicinske etike in etike drugih zdravstvenih delavcev. Zato niso bili deležni enake zdravstvene obravnave in dostopa do potrebnih zdravstvenih storitev, v bolnišnico niso prišli vsi, ki bi jo potrebovali ali pa so prišli prepozno," so zapisali.

Sprašujejo se, zakaj se zagovornik ni podučil, da vnaprejšnja triaža ob tretjinsko zasedenih bolnišnicah etično ni dopustna, saj se jo izvaja šele takrat, ko je v resnici potrebna. Sprašujejo se, kako je lahko spregledal dejstvo, da o triažiranju niso obvestili niti stanovalcev niti njihovih sorodnikov, ter kako je lahko ocenil triminutni pregled kartoteke stanovalca doma za starejše občane kot primeren za strokovno oceno zdravstvenega stanja pacienta in za usodno mnenje, ali bo napotitev v bolnišnico v primeru okužbe s covidom-19 primerna ali ne.

Zanima jih tudi, zakaj zagovornik ni upošteval niti lastnih razkritij, da domovi zaradi kadrovske, prostorske stiske in stiske z opremo niso usposobljeni za obravnavo bolnikov s covidom-19, ter zakaj ni poskušal ugotoviti, kolikšen delež stanovalcev so zaradi njihovega ugotovljenega stanja uvrstili med tiste, pri katerih napotitev v bolnišnico ni utemeljena.

Zavzemajo se, da se opravi neodvisna preiskava in napovedujejo, da bodo pri njej vztrajali.