Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo zgrešila svoj cilj, da bi do konca leta proti covidu-19 precepili 40 odstotkov prebivalstva v vsaki državi. Zaostanek je še posebej velik v Afriki. WHO krivdo pripisuje kopičenju cepiv v razvitih državah, kjer že cepijo s poživitvenimi odmerki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Od 194 držav članic WHO jih približno polovica ne bo dosegla zastavljenega cilja. V okoli 40 državah ni bilo cepljenih niti 10 odstotkov prebivalstva.

Po vsem svetu je bilo do danes razdeljenih več kot 8,6 milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19, vendar večinoma v razvitih državah, ki so imele dovolj sredstev za sklenitev lastnih pogodb s proizvajalci cepiv. Med tem so številni drugi odvisni od zalog globalne pobude Covax, ki cepiva posreduje revnim državam.

Po navedbah WHO so v Nemčiji imel približno 171 odmerkov, na Madagaskarju okoli 2,7 odmerka, v Demokratični republiki Kongo le 0,32 odmerka cepiva na 100 prebivalcev. V večini afriških držav odstotek največkrat dosega nizko dvomestno število.

Uspešne države so prejele veliko kritik, ker niso storile dovolj za podporo pobude Covax, a se je število pošiljk v okviru te sheme v zadnjih tednih povečalo. Do konca prejšnjega tedna je Covax po svetu dostavil 722 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19.

V farmacevtski industriji so medtem prepričani, da za neravnovesje ni krivo pomanjkanje odmerkov. Po ocenah farmacevtskega združenja IFPMA je bilo samo decembra proizvedenih približno 1,4 milijarde odmerkov cepiva. Kot razloge navaja velik dvom v cepljenja in težave z distribucijo cepiva na ravni posameznih držav. WHO odgovarja, da bi bile države na to pripravljene, če bi odmerke prejele organizirano in pravočasno.

Številne bogate države so skupaj obljubile donacijo več kot milijarde odmerkov. Vendar po navedbah WHO dobava pogosto traja dolgo. Nekateri odmerki imajo tako le še nekaj tednov do izteka roka uporabnosti, zaradi česar je distribucija v revnejših državah še dodatno zapletena.

Ed5a62QsE50