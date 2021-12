Slovenija razdeljena glede obveznega cepljenja

Da obvezno cepljenje v celoti podpirajo, je odgovorilo 23 odstotkov vprašanih, enak delež ga podpira deloma. Na drugi strani mu deloma nasprotuje 12 odstotkov, v celoti pa 36 odstotkov. Šest odstotkov je neopredeljenih.

© Luka Dakskobler

Javnost je glede obveznega cepljenja razdeljena na polovico, v raziskavi ugotavlja družba Valicon. Da obvezno cepljenje v celoti podpirajo, je odgovorilo 23 odstotkov vprašanih, enak delež ga podpira deloma. Na drugi strani mu deloma nasprotuje 12 odstotkov, v celoti pa 36 odstotkov. Šest odstotkov je neopredeljenih.

"Če ne upoštevamo šestih odstotkov neopredeljenih, je sicer razmerje 51:49 v korist tistih, ki obveznemu cepljenju bolj nasprotujejo, a ker razlika ni statistično značilna, lahko povzamemo, da je javnost pri vprašanju obveznega cepljenja razdeljena na polovici," so zapisali pri Valiconu. V prvi polovici julija 2021 je bilo to razmerje 56:46, odstotek neopredeljenih pa je bil enak, je pokazala raziskava.

Raziskovali so tudi stališče do pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Ko je bil ta pogoj uveden, je bilo razmerje 53:47 proti pogoju, v zadnji meritvi v preteklem vikend pa je podpora PCT pogoju postala že krepko večinska, razmerje je sedaj 65:35 v korist pogoju PCT.

Še vedno močno prevladujejo negativna doživljanja razmer. Indeks optimizma, ki kaže oceno razvoja epidemije, je sicer boljši kot v istem obdobju lani, a s pomembno razliko, saj se je takrat izboljševal, zdaj pa upada. "Glede na trenutne okoliščine lahko pričakujemo, da se bo negativni trend nadaljeval," so zapisali.

Indeks zaskrbljenosti je od junija letos na nižjih ravneh, gibanje indeksa pa je zelo podobno tistemu iz leta 2020. Lani ob tem času smo bili dokaj zaskrbljeni (indeks 51), leto kasneje nekoliko manj (29), a še vedno je delež zaskrbljenih višji od deleža nezaskrbljenih. Pozitivno razliko lahko verjetno pripišemo cepivu, ugotavljajo pri Valiconu.

Edini indikator, ki vztraja na nižjih vrednostih kot konec leta 2020, je zaupanje v vlado na področju omejevanja širjenja virusa, kažejo rezultati. Stopnja zaupanja, ki odraža razliko med tistimi, ki vladi bolj ali zelo oz. manj ali sploh ne zaupajo, znaša trenutno -50, v istem obdobju lani je bila ta stopnja -44. Najnižja do sedaj izmerjena vrednost je bila sicer izmerjena sredi novembra letos, -60.

V Valiconu so izdelali tudi oceno skupnega števila vseh prebivalcev, ki so kadarkoli preboleli covid-19 oz. so polno cepljeni, in sicer je bilo po njihovi oceni na 24. december takšnih 72 odstotkov vseh prebivalcev. Delež že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili, pa v populaciji med 18 in 75 let trenutno znaša 73 odstotkov, ugotavljajo.

Tokratno raziskavo Novanormalnost so pri Valiconu opravili med 24. in 26. decembrom na vzorcu 523 vprašanih.