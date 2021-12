Jumbo vlada, jumbo krajina

Minister Vrtovec je očitno »požrl« obljubo o prepovedi oglaševanja ob cestah

Oglas za najboljšo slovensko stranko ob avtocesti v bližini Senožeč

© Borut Krajnc

Čeprav so predstavniki ministrstva za infrastrukturo z ministrom Jernejem Vrtovcem (NSi) vred še pred meseci javno zagotavljali, da bo novi zakon o cestah »reševal tudi problematiko« spornega oglaševanja ob državnih cestah, postaja jasno, da napovedi ne bodo uresničili. Predlog zakona o cestah, ki ga je Vrtovčevo ministrstvo pred dnevi poslalo v potrditev vladi, ne predvideva razširitve prepovedi oglaševanja na dodatne pasove ob državnih cestah.

Prvotni predlog zakona o cestah je predvideval, da se bo prepoved »postavljanja oziroma uporabe objektov za oglaševanje« z območij državnih cest razširila tudi na – in to bi bila novost – poseben varovalni pas ob državnih cestah zunaj naselij. Kot posebni varovalni pas je bil predviden dodaten 50-metrski pas na obeh straneh državnih cest. Ob avtocestah bi se po novem prepoved oglaševanja razširila z zdajšnjih 40-metrskih pasov na 90-metrska pasova na obeh straneh vozišč.

A očitno je predlog naletel na ostro nasprotovanje podpornikov jumbo oglaševanja, jumbo krajine med ministri koalicije SDS-SMC-NSi, saj v končnem predlogu zakona o cestah, ki je pred vlado, ni ne duha ne sluha o dodatnem 50-metrskem pasu, kjer bi bilo oglaševanje prepovedano. Prepoved oglaševanja ostaja omejena le na »območje državne ceste zunaj naselja«, kar pomeni, da se ohranja sedanje stanje.

Torej da oglaševanje ostaja prepovedano v pasovih 40 metrov ob avtocestah, 35 metrov ob hitrih cestah, 25 metrov ob glavnih cestah in 15 metrov ob regionalnih cestah.

Toda Vrtovčevo ministrstvo v končnem predlogu zakona o cestah ni opustilo zgolj zaostritve prepovedi oglaševanja, h kateri pozivajo Dars in tako rekoč vse institucije, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo, pač pa celo predlaga odpustke za kršitelje. Zdaj so globe določene neodvisno od velikosti na črno postavljenega reklamnega objekta (za pravne osebe in samostojne podjetnike je globa 8000 evrov in 2000 evrov za odgovorne osebe), predlog zakona pa predvideva nižje globe, če so reklamni objekti manjši od petih kvadratnih metrov. Za na črno postavljen reklamni pano, velik 2 x 2 metra, bi tako podjetje po novem plačalo 2000 evrov globe in 500 za odgovorno osebo, torej skupaj 2500 evrov namesto zdajšnjih 10.000 evrov.

Omenjena geneza predloga zakona o cestah je sicer pričakovana. Navsezadnje smo nedavno na plakatih opazovali ravno ministra Vrtovca in tri njegove strankarske kolege. Zvesti privrženci velikih jumbo plakatov pa so tudi v vladni stranki SDS. Kdo je torej zares pričakoval, da si bo sedanja vlada tik pred volitvami omejila propagandne možnosti?

Zgolj v razmislek: v sosednji Avstriji so za obcestno oglaševanje postavljena tako stroga merila, da je v praksi zunanje oglaševanje zaradi varnosti v prometu tako rekoč nemogoče, slovensko krajino pa naj bi po nekaterih ocenah ob cestah krasilo kar od 20 do 30 tisoč reklamnih oglasov.