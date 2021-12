Zasebnost kot propaganda

Janez in Urška: družinska romantika kot element politike

Medijski par v oddaji na Planet TV

© Planet TV / Siol / IN MEDIA RES

Pri Janezu Janši, če pogledamo njegovo bogato politično zgodovino in slog delovanja, gotovo ni veliko naključij in nepremišljenosti. Družinski pogovor z njim in njegovo ženo Urško Bačovnik v oddaji Jutro na Planetu, v kateri sta bolj kot kadarkoli doslej razkrila presunljivo veliko svoje intime in zasebnosti, se je odvil na način, ki daje slutiti, da je bila medijska pojavitev prej skrbno načrtovana kot ne. Imamo nekaj dobrih razlogov za prepričanje, da se ni zgodila brez misli na politično eksploatacijo, kajti človek svojega intimnega življenja, tokrat sta ga razkrila največ doslej, res ne obelodani po nepotrebnem. Razen morda, če gre za čas tik pred volitvami in se v nekaterih anketah pred tabo celo nepričakovano vrine nevaren tekmec, ki mu je ime Robert Golob. Je takšna razlaga preveč pristranska in nedobronamerna?

Po tistem, ko se je Jože Možina nedavno preizkusil v vlogi skrajno prijaznega in lojalnega preizpraševalca predsednika vlade, je lansko leto že gostil njegovo soprogo v oddaji Intervju, kar je povzročilo precejšnjo mero javnega zgražanja zaradi odkritega dobrikanja oblastnikom. Najbrž bi gostovanje v programih TV Slovenija bilo že skoraj preveč osladno, zato je prvi razlog za prepričanje o nenaključnosti tokratnega družinskega pogovora že izbira poligona: Planet TV je, podobno kot njen sestrski portal Siol, trenutno televizija z največjim dosegom, ki jo Janša po mili volji obvladuje, čeprav je tudi z RTV Slovenija na zelo dobri poti polne podreditve. Seveda se to ne bi zgodilo ob vdani asistenci tamkajšnjih novinarjev na čelu z odgovornim urednikom Mirkom Mayerjem – ta velikega navdušenja nad svojim političnim idolom v svojim tviter objavah niti malo ne poskuša skrivati. In tudi objavo pogovora z Janšo in njegovo ženo je že uro po predvajanju na svojem računu pospremil z javno hvalo o fantastični gledanosti.

Urška kot medijski magnet

Kot vemo, je madžarska medijska družba TV2 Media od državnega Telekoma Slovenije kupila Planet TV kot drugo največjo slovensko komercialno televizijo, s čimer je stranka SDS, podobno kot na Siolu, povečala svoj vpliv ali ga celo maksimirala. Telekom tudi sicer trenutno izplačuje enormne tarife Nova24TV, s čimer državno podjetje, ki ga obvladuje Janševa stranka, neposredno sodeluje hkrati pri financiranju strankarskih medijev, na drugi strani pa pri onemogočanju še »nepokorjenih« televizij, v tem primeru POP TV in Kanal A. Če se je premier odločil za družinski nastop na Planet TV, in že doslej smo videli, da ob strateško pomembnih ciljih ali objavi ekskluzive raje izbere medij z največ dosega in obrne hrbet svoji premalo atraktivni Nova24TV, to ni bilo nepremišljeno.

Naslednji razlog je gotovo skrbno izbrani čas nastopa. Božično-novoletno obdobje že po sebi prinaša večjo gledanost in odmevnost, razen tega gre za tisti del leta, ko triumfirajo družinske vrednote in z njimi povezana čustva. Tudi vsebinski format jutranje pogovorne oddaje je bil pravšnji, žena predsednika vlade pa se je že doslej izkazala za pravcati medijski magnet, saj s svojo naravno milino in končno tudi naracijo o skrbnem in prijaznem možu blaži javno podobo ciničnega, prezirljivega in avtokratskega moža, pred katerim trepeta država.

Tretji razlog za našo domnevo o »nenaključnosti« medijskega dogodka je fotografski, Mayerjev Planet TV in Jančičev Siol sta ga razkrila z objavo nekaterih studijskih fotografij Bojana Puhka.

Poziranje na fotografijah, ki so nastale ob snemanju, kot piarovski moment romantizacije politika

© Bojan Puhek / Siol / IN MEDIA RES

Photo-session pogovora s premierjem in njegovo ženo je nastal pred snemanjem ali po njem, ni pa ujel trenutkov med njim, ker v tem času med njima kakšnih telesnih dotikov ni bilo: Urška in Janez sta pri tem očitno romantično pozirala, kako se zaljubljeno gledata, držita za roko in prijazno dotikata, da bi ustvarila vtis polnokrvne romantične idile, podobne tisti na njuni poroki.

Grde izjave o očetu v medijih

V relativno zelo dolgem in izčrpnem intervjuju z obema smo tokrat slišali veliko o njuni družini, obeh otrocih, prijateljih, dnevnih življenjskih navadah in praksah, predvsem pa o njunem zbližanju, zaroki, poroki, romantiki spoznavanja in čustvenega navezovanja. Voditeljica je mimogrede razkrila dogovor, da se ne bodo pogovarjali o politiki – z vidika teze o načrtovani piarovski promociji tudi daleč najbolj smiselna odločitev.

Urški je v nekem trenutku vendarle ušla ugotovitev o tem, kako je hoditi s politikom in kaj vse mora zaradi tega potrpeti, predvsem soprogovo odsotnost. Med drugim je omenila medije in kako njena družina doma spremlja očeta in moža: »Ko gledamo televizijo, velikokrat vidimo očeta, vidimo tudi kakšne grde izjave o njem. Jaz se trudim, da bi imela spoštljiv odnos do vseh, tudi drugače mislečih.«

Njena izjava je enkrat več razkrila hudo kognitivno pristranost, prepoznavno njeno: prav nič je ne motijo Janezove žalitve, grobosti in diskreditacije na račun politikov ali novinarjev, tudi ne o odsluženih novinarskih prostitutkah, vse vrste surovosti in grobosti, za »grde izjave« pa prejkone šteje, če kdo proti temu protestira ali opozarja na avtoritarno oblast, ki se ne ustavlja v obračunu z novinarji, pravosodjem, političnimi nasprotniki, tudi na čelu z evropskimi politiki in tujimi mediji, ki o ogroženi slovenski demokraciji stalno poročajo. Ne, naš »oči« pa že ni takšen!

Neverjetno naključje s prstanom

V kontekstu nenaključnosti romantičnega nastopa dveh zakoncev v pogovorni oddaji se bo morda najbolj vtisnila v spomin neverjetna zgodba o zaročnem prstanu. V celoti jo je pripovedovala Urška, dovolj vzhičena nad njenim »sporočilom«. Ko jo je zaprosil, ji je predsednik vlade prinesel zaročni prstan Tiffany z zelenim kamnom, toda po nekem plezanju ga več ni našla – razočarana sploh ni vedela, kje se je to zgodilo: »Potem sem prstan izgubila in mi je bilo zelo hudo«. Nato je navdušeno razkrila razplet: »Čez pol leta sva šla z Janezom prvič skupaj na Kofce. Sneg je skopnel, Janez se skloni na tla, na parkirišču, to je gor nekje, tako makadamsko parkirišče, sredi ničesar, sredi gozda, in pobere prstan. In mi reče: No, očitno si mi res namenjena!«

Urška Bačovnik Janša

Ganljivo fatalistično dogajanje, ko je »ta prstan čez pol leta nazaj dobila«, so spremljale še posebne okoliščine, kajti ona je »bila takrat drugič tam, Janez je bil prvič«, zato je razplet še bolj močno zaznamoval občutek njune vzajemne usojenosti. Urškin sklep potem ni bil nepričakovan: »Je bilo res naključje s tem prstanom,« kar običajno pomeni, da je med njiju posegla Usoda. Navdušena voditeljica je potem lahko zgolj soglašala: »To je v bistvu pa res naključje.«

Gospodar prstanov in medijev

Bodimo dobronamerni in ne dvomimo: čudovita zgodba o povezanosti obeh, kjer se je nepoškodovan prstan po pol leta znašel točno pred nogami predsednika vlade, ko je skopnel sneg, samo skloniti se je bilo treba in ga pobrati, je zagotovo večje naključje od prisilne usode slovenskih medijev, kjer spontanosti v dogajanju ni in veljajo zgolj železna pravila grobega političnega prisvajanja in širjenja strankarske propagande v režiji čudovitega Urškinega moža, ki je menda čisto drugačen, kot ga prikazujejo mediji … Po pogovoru na Planet TV predsednik vlade in njegova soproga gotovo ne bosta mogla več reči, da svojo zasebnost strogo ločujeta od politike. V tem oziru je bil opisani nastop, v katerem je mrgolelo ekskluzivnosti v obliki redkih fotografij in video posnetkov iz družinskega albuma Janševih, že skoraj prelomen.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**