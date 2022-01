Po krvavem zatrtju protestov odstopil premier

Hamdokov odstop sledi politični krizi in tednom protestov proti vojaški hunti, ki je izvedla udar in tako ustavila krhko tranzicijo afriške države proti demokraciji

Abdala Hamdok

© Ola A .Alsheikh / Wikimedia Commons

V Sudanu je včeraj odstopil premier Abdala Hamdok, potem ko mu ni uspelo oblikovati nove prehodne vlade, kot je predvideval dogovor z voditelji oktobrskega vojaškega udara. Njegov odstop sledi politični krizi in tednom protestov proti vojaški hunti, ki je izvedla udar in tako ustavila krhko tranzicijo afriške države proti demokraciji.

"Odločil sem se, da sporočim svoj odstop in naredim prostor drugim," je včeraj pozno zvečer na državni televiziji sporočil Hamdok. Kot je dodal, ni mogel izpolniti svoje obljube, da bo dosegel soglasje in preprečil politično katastrofo v Sudanu. Država je zdaj na "nevarni točki preobrata, ki grozi njenemu obstanku," je posvaril. Z njegovim odhodom nastaja v državi politični vakuum, poroča nemška tiskovna agencija dpa in dodaja, da zaenkrat ni jasno, ali ga bo nasledil civilni politik ali predstavnik vojske.

Sudanske sile so sicer v nedeljo, še pred Hamdokovim odstopom, nasilno razgnale proteste več tisoč nasprotnikov vojaškega režima in tudi novembrskega dogovora, sklenjenega pod pritiskom mednarodne skupnosti, ki je vrnil na položaj civilnega premierja. Pri tem sta bili ubiti najmanj dve osebi, s čimer je skupno število smrtnih žrtev protestov, ki se v več mestih vrstijo vse od udara 25. oktobra, po navedbah sudanskih zdravnikov naraslo na najmanj 56.

Že pred samim vojaškim udarom so državo pretresali protesti, na katerih so ljudje spričo vse hujšega pomanjkanja v državi zahtevali politične in gospodarske reforme ter umik vojske z oblasti. Vojaškim predstavnikom so očitali hude kršitve človekovih pravic in korupcijo ter oviranje reform.

Sudan se je na pot demokratične tranzicije podal po narodni vstaji in odstavitvi dolgoletnega avtokratskega voditelja Omarja al Baširja aprila 2019, ki je državo s trdo roko vodil kar tri desetletja. Sledilo je oblikovanje prehodnih oblasti - t. i. suverenega sveta, sestavljenega iz predstavnikov vojske pod vodstvom generala Abdela Fataha al Burhana, in civilne vlade premierja Hamdoka. Te naj bi letos pripravile demokratične volitve, obenem pa izvedle obsežne gospodarske reforme.

Ekonomist Hamdok se je šolal v Veliki Britaniji ter je delal za Združene narode in več afriških organizacij. Ob nastopu na oblast leta 2019 je veljal za izkušenega tehnokrata, sposobnega zagotoviti dobro vladanje in transparentnost. Čeprav osebno ni sodeloval v protestih proti al Baširju, saj je bil v tujini, je njegovo imenovanje na čelo civilne vlade pozdravila velika večina Sudancev.

Po vojaškem udaru konec oktobra lani, ko je vojska razpustila civilno vlado in razglasila izredne razmere, je najprej pristal v hišnem priporu, nato pa se je mesec dni kasneje vrnil na položaj premierja. A ljudje so dogovoru, ki ga je pri tem sklenil z al Burhanom, nasprotovali, saj da gre le za poskus legitimiranja generalov, katerih cilj je ohraniti režim, zgrajen pod al Baširjem, in s tem lastne privilegije. Hamdok je vztrajal pri dogovoru, saj da naj bi se na ta način izognili nadaljnjemu prelivanju krvi.

