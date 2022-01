ZDA se bodo v primeru ruske invazije odločno odzvale

Rusija sicer zavrača očitke o načrtovanju invazije na Ukrajino. Kot vztraja, se skuša zgolj zaščititi pred širitvijo zveze Nato na vzhod.

Joe Biden

© Jay Godwin / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v telefonskem pogovoru včeraj zvečer ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu zatrdil, da se bodo ZDA v primeru ruske invazije na Ukrajino odločno odzvale, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Jan Psaki.

Pogovor voditeljev je potekal v senci kopičenja ruskih vojaških sil ob meji s sosednjo Ukrajino, zaradi katerega se že več tednov na Zahodu vrstijo svarila, da Moskva načrtuje novo invazijo na sosednjo državo. Biden je Zelenskemu v nedeljo po navedbah Bele hiše ponovno zatrdil, da bodo, če se bodo ti strahovi uresničili, "ZDA in njeni zavezniki odločno odzvali".

Obenem je ponovil zavezanost Washingtona načelu "nič o vas brez vas" oziroma temu, da mora v vsakršnih pogovorih o svoji prihodnosti sodelovati tudi sama Ukrajina. Zelenski je po pogovoru tvitnil, da ceni "neomajno podporo" ZDA in da nedeljski pogovor z Bidnom "dokazuje posebno naravo" odnosa med njunima državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Biden je sicer prejšnji teden po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in tudi njega znova posvaril, da Rusijo, če se bo dejansko odločila za invazijo, čakajo hude posledice. To je bil njun že drugi telefonski pogovor v treh tednih. Za 9. in 10. januar je poleg tega napovedano srečanje visokih predstavnikov ZDA in Rusije v Ženevi.

Glede pogovora s Putinom je Biden v petek dejal, da mu je dal jasno vedeti, da preprosto ne more napasti Ukrajine. Če bi to storil, bi Rusijo doletele resne sankcije, ZDA pa bi skupaj s partnerji v zvezi Nato okrepile svojo prisotnost v Evropi.

Psaki je v zvezi s tem v nedeljo še dodala, da je Biden "izrazil podporo ukrepom za krepitev zaupanja in zmanjšanje napetosti v regiji Donbasa ter aktivni diplomaciji za uresničitev dogovorov iz Minska".

Ti so bili ob posredovanju Nemčije in Francije doseženi po ruskem zavzetju ukrajinskega polotoka Krim in izbruhu nasilja na vzhodu Ukrajine leta 2014. Ukrajina se je z njimi zavezala izvedbi političnih reform, Rusija pa je obljubila, da bo prenehala podpirati proruske separatiste na vzhodu Ukrajine.

Rusija sicer zavrača očitke Zahoda o načrtovanju invazije. Kot vztraja, se skuša zgolj zaščititi pred širitvijo zveze Nato na vzhod, Kijevu pa tudi očita, da načrtuje zasedbo ozemlja na vzhodu države, ki je pod nadzorom proruskih upornikov. Od Zahoda Moskva želi pisno zavezo, da se Ukrajina skupaj z drugimi nekdanjimi sovjetskimi republikami ne bo pridružila Natu ter da Nato ne bo namestil ofenzivnega orožja blizu meja držav nekdanje Sovjetske zveze.

