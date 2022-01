Odpravili pripor nekdanji ministrici, osumljeni goljufije

Po zaslišanju ni več bojazni, da bi nekdanja ministrica vplivala na priče

Gabrijela Žalac, nekdanja ministrici za sklade EU in regionalni razvoj

© Dubrovnik-Neretva Region / Flickr

Preiskovalni sodnik na sodišču v Zagrebu je po zaslišanju vseh prič v t. i. aferi softver odpravil preiskovalni pripor nekdanji ministrici za sklade EU in regionalni razvoj Gabrijeli Žalac. Po zaslišanju namreč ni več bojazni, da bi nekdanja ministrica vplivala na priče, so pojasnili.

Druge osumljence bodo predvidoma izpustili do konca tedna, ko bodo zaslišali vse priče, ki so povezane z njimi, je izvedela hrvaška tiskovna agencija Hina iz kroga preiskovalcev.

Gabrijelo Žalac, vodjo hrvaške agencije za financiranje in določanje programa in projektov EU (SAFU) Tomislava Petrica ter dva podjetnika, Marka Jukića in Mladena Šimunca so na podlagi zahteve evropskega javnega tožilstva (EPPO) prijeli 11. novembra lani. Osumljeni so, da so z goljufijami na hrvaškem ministrstvu za regionalni razvoj in sklade EU v letih 2017 in 2018 oškodovali EU in Hrvaško za 1,8 milijona evrov.

Gabrijelo Žalac sumijo, da je sprejela poteze, ki so zagotovile pooblaščeni položaj za Jukića in Šimunca, kot tudi za njuni družbi. Kazniva dejanja naj bi se zgodila v letih 2017 in 2018 med postopkom javne nabave informacijskega sistema za strateško načrtovanje in upravljanje z razvojem na ministrstvu, ki ga je Gabrijela Žalac takrat vodila.

Nakup informacijskega sistema je bil v 85 odstotkih financiran z nepovratnimi sredstvi EU iz operativnega programa konkurenčnost in kohezija. Tako so na račune Jukića in Šimunca nakazali 2,16 milijona evrov.

RIG3gPlairM