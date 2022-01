Četrt milijarde za celoten glasbeni katalog Davida Bowieja

Upravljavci premoženja pokojnega glasbenika so avtorske pravice za njegov celoten opus prodali glasbeni založbi Warner Chappell Music

David Bowie

© Flickr

Upravljavci premoženja pokojnega glasbenika Davida Bowieja so avtorske pravice za njegov celoten opus prodali glasbeni založbi Warner Chappell Music. Založba ni razkrila zneska, ki ga je za pravice odštela, nekateri tuji mediji pa pišejo, da naj bi šlo za 250 milijonov dolarjev. Podobne pogodbe v zadnjih letih podpisuje vrsta glasbenih zvezdnikov.

Glasbena založba je s pogodbo pridobila na stotine njegovih skladb, ki jih je ustvaril v šest desetletij trajajoči karieri, med katerimi so tudi uspešnice, kot so Space Oddity, Changes, Life on Mars? in Heroes, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Pri založbi Warner Chappell Music so zapisali, da so zelo ponosni, da so bili izbrani za skrbnika enega najbolj prelomnih in najvplivnejših katalogov v zgodovini glasbe. "Ne gre le za izjemne pesmi, ampak za glasbene mejnike, ki so za vedno spremenili smer moderne glasbe," so poudarili.

Založba je že od leta 2013 posedovala precej glasbenikovih del. Lani jim je dodala še posnetke, ki jih je Bowie ustvaril med letoma 2000 in 2016.

Pri založbi Warner Chappell Music so zapisali, da so zelo ponosni, da so bili izbrani za skrbnika enega najbolj prelomnih in najvplivnejših katalogov v zgodovini glasbe. "Ne gre le za izjemne pesmi, ampak za glasbene mejnike, ki so za vedno spremenili smer moderne glasbe," so poudarili.

S tokratno pogodbo pa so prodana vsa dela, tako dela Bowieja kot tekstopisca kot umetnika, ki je snemal glasbo, piše AFP.

Informacija je prišla v javnost le nekaj dni pred glasbenikovim rojstnim dnevom, ki bi ga Bowie praznoval 8. januarja, ter dnevom smrti 10. januarja.

Avtorske pravice za svoje skladbe so za enormne vsote različnim založbam in skladom v zadnjih letih prodali tudi drugi glasbeniki. Z isto založbo je lani 100 milijonov dolarjev vredno pogodbo sklenil francoski zvezdnik David Guetta.

Avtorske pravice so med drugim prodali že Shakira, ki je podpisala pogodbo z britanskim skladom Hipgnosis Songs ter Red Hot Chilli Peppers in kitarist Fleetwood Mac Lindsey Buckingham. Universal Music Group je odkupil pravice za skladbe Boba Dylana, Sony Music Group pa uspešnice Paula Simona in Brucea Springsteena. Pravice so za nekaj del ali celoten opus prodali tudi Tina Turner, Stevie Nicks in Neil Young.

pl3vxEudif8

lXgkuM2NhYI

PREBERITE TUDI: