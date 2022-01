»Pri prebolevnikih po cepljenju bistveno večja zaščita pred različico omikron«

Pri tistih, ki so covid-19 že preboleli, lahko cepljenje prinese bistveno boljšo zaščito pred različico novega koronavirusa omikron, je pokazala raziskava

Pri tistih, ki so covid-19 že preboleli, lahko cepljenje prinese bistveno boljšo zaščito pred različico novega koronavirusa omikron, je pokazala raziskava skupine raziskovalcev iz ZDA, med katerimi je tudi avstrijski virolog Florian Krammer. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA raziskava kaže tudi na potrebo po prilagojenih cepivih.

Glede vedno bolj razširjene različice omikron je omenjena raziskava pokazala, da je obrambna reakcija imunskega sistema osebe, ki je bila že cepljena proti covidu-19 ali izpostavljena okužbi s sars-cov-2, pri tej različici bistveno manjša. Protitelesa dvakrat cepljenih proti covidu-19 in prebolevnikov so namreč komaj nevtralizirala patogene nove različice. Lahko pa prebolevniki svojo zaščito povečajo s cepljenjem, so pokazali podatki raziskovalcev z medicinske fakultete Icahn v New Yorku (Icahn School of Medicine at Mount Sinai).

Ekipa znanstvenikov je v laboratoriju 85 vzorcev krvi ljudi, ki so bodisi preboleli covid-19 ali so bili dvakrat do trikrat cepljeni s cepivi mRNK podjetij Pfizer/BioNTech in Moderna, izpostavila virusni različici omikron.

"Na splošno so ti podatki močan argument v prid poživitvenemu odmerku ali cepljenju tudi prebolevnikov."



Florian Krammer,

avstrijski virolog

Pri 16,5 odstotka vzorcih protitelesa niso nevtralizirala različice omikron. Med 15 prebolevniki, ki še niso bili cepljeni proti covidu-19, pri več kot 70 odstotkih pregledanih vzorcih niso ugotovili pomembne nevtralizacijske aktivnosti proti novi različici, so objavili raziskovalci v reviji Nature. Njihove izsledke, ki so jih že pregledali strokovnjaki, so objavili v pospešenem postopku.

V primerjavi z okužbo z divjim tipom sars-cov-2 se je učinek nevtralizirajočih protiteles zmanjšal za od 23- do 42-krat pri desetih ljudeh, ki so bili dvakrat cepljeni s cepivom Moderne ali Pfizer/BioNTech, je pokazala raziskava. Kljub temu so skoraj pri vseh vzorcih v tej skupini potrdili dejanski nevtralizacijski učinek, čeprav je ta bil nizek. Bistveno manj okrnjen je bil ta učinek pri tistih, ki so prejeli že tretji odmerek cepiva proti covidu-19; deset ljudi s poživitvenim odmerkom cepiva Pfizer/BioNTech je imelo v povprečju "le" 7,5-krat nižjo nevtralizacijsko aktivnost v primerjavi z divjim tipom virusa in različico omikron. Pri tistih, ki so dobili poživitveni odmerek Moderne, so v povprečju potrdili 16,7-krat zmanjšani imunski odziv protiteles, je še pokazala raziskava.

"Pri 16,5 odstotka vzorcih protitelesa niso nevtralizirala različice omikron. Med 15 prebolevniki, ki še niso bili cepljeni proti covidu-19, pri več kot 70 odstotkih pregledanih vzorcih niso ugotovili pomembne nevtralizacijske aktivnosti proti novi različici."



Objava raziskovalcev v reviji Nature

Glede na raziskavo so pri ljudeh, ki so preboleli covid-19 in so bili tudi dvakrat ali trikrat cepljeni z enim od cepiv mRNK, zaznali od 11- do 14-krat nižjo nevtralizacijsko aktivnost. Kljub temu gre po navedbah avtorjev za "relativno močno nevtralizacijsko aktivnost", čeprav na nižji ravni, v tej skupini, ki je obsegala skupaj 30 vzorcev.

"Podatki kažejo, da imajo prebolevniki veliko koristi od cepljenja," so zapisali in dodali, da so ta spoznanja pomembna za javno zdravje.

"Na splošno so ti podatki močan argument v prid poživitvenemu odmerku ali cepljenju tudi prebolevnikov," je Krammer nedavno objavil na Twitterju.

Raziskava je tudi pokazala, da je točka, ki jo koničasti protein uporablja za pritrditev na človeške celice - tako imenovana RBD domena - prepoznana v različnih stopnjah. Protitelesa tistih, ki so pravkar le preboleli covid-19, so ponovno pokazala največje zmanjšanje učinkovitosti. V drugih preiskovanih skupinah je bila sposobnost vezanja bistveno manjša. Po mnenju raziskovalcev nedavno objavljeni rezultati na splošno potrjujejo stališču, da obstaja nujna potreba po cepivih, prilagojenih omikronu.

