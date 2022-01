Janša poslance, ki podpirajo vlado, vabi na sestanek

Premier se bo s svojimi podporniki sestal 14. januarja na Brdu pri Kranju

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Luka Dakskobler

Premier Janez Janša je povabil vse poslance koalicije in poslance, ki podpirajo trenutno vlado, na sestanek na Brdu pri Kranju. Ta bo naslednji petek, 14. januarja, beseda pa bo tekla predvsem o pomembnih projektih, ki jih še lahko izvedejo do konca mandata, sta poročali TV Slovenija (TVS) in POP TV.

Beseda bo verjetno tekla tudi o zakonu o demografskem skladu in zakonu o dohodnini, je še poročala TVS.

Med drugim je predsednik vlade na srečanje povabil tudi poslance DeSUS in SNS, poslanca narodnosti in nekatere ministre. V poslanski skupini DeSUS so sicer za TV Slovenija pojasnili, da se sestanka ne bodo udeležili, saj so poslanci opozicije.

Vabilo na omenjeni sestanek je po navedbah POP TV pomotoma prišlo na naslove vseh poslancev.