Jerala: »Prilagoditve cepiv ne moremo pričakovati prej kot v treh mesecih«

Po podatkih Romana Jerale so nekateri proizvajalci svoja cepiva že začeli prilagajati koronavirusni različici omikron

Dr. Roman Jerala

© Borut Peterlin

Po podatkih dr. Romana Jerale, vodje odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, so nekateri proizvajalci svoja cepiva že začeli prilagajati koronavirusni različici omikron. Teh prilagoditev po njegovi oceni ne moremo pričakovati prej kot v treh mesecih.

Kot je dejal Roman Jerala, cepiva proti covidu-19 prilagajajo predvsem proizvajalci mRNK cepiv, ki jih je mogoče prilagoditi hitreje. "Svoje vektorsko cepivo naj bi po nekaterih podatkih prilagajalo tudi podjetje AstraZeneca," je dodal.

Nemčija je že naročila 80 milijonov odmerkov na omikron prilagojenega cepiva proizvajalca Pfizer/BioNTech, je konec decembra povedal nemški minister za zdravje Karl Lauterbach. Napovedal je, da bodo cepiva predvidoma prejeli v aprilu ali maju.

Po besedah Jerale se že porajajo vprašanja, kako bodo cepljeni z omikronu prilagojenimi cepivi zaščiteni pred okužbo z različico delta. Po podatkih iz Južne Afrike se je predhodno cepljenim ob okužbi z različico omikron povečalo tudi število protiteles, ki ščitijo pred različico delta, je pojasnil. "Verjetno bo v uporabi kombinacija cepiv proti omikronu in proti izvorni različici," je napovedal.

Današnji skok števila okužb je bil po njegovih besedah pričakovan. "In sicer glede na to, da smo videli, kako raste omikron povsod po svetu, in glede na to, da so bila organizirana silvestrovanja, čeprav je strokovna skupina za covid-19 menila, da to ni priporočljivo," je pojasnil. Po njegovi oceni sicer obstaja velika verjetnost, da je različica omikron v Sloveniji že prevladujoča.

Kot je spomnil, različni podatki kažejo, da pri okužbi z različico omikron bolnišnično zdravljenje potrebuje manjše število ljudi v primerjavi z različico delta. "Ampak glede na to, da je okuženih lahko ne le enkrat, pač pa desetkrat več, se to preslika v veliko obremenitev zdravstvenega sistema," je pojasnil. Ob tem svari, da je v številnih državah število hospitaliziranih covidnih bolnikov preseglo številke iz prejšnjih valov epidemije.

Jerala opozarja še, da je omikron izjemno kužna različica. Ob tem je navedel primer, ko se je na Novi Zelandiji okužba razširila med osebami, ki so bile izolirane v različnih sobah in so le za nekaj trenutkov odprle vrata. Zato poziva k omejevanju stikov, delu od doma in doslednemu nošenju zaščitnih mask. V nasprotnem primeru bi lahko veliko število karanten ohromilo delovanje države.

Dotaknil se je tudi ponedeljkove izjave ministra za zdravje Janeza Poklukarja. Slednji je zaradi krajše dolžine inkubacijske dobe pri različici omikron epidemiologom zastavil vprašanje, če bi bilo mogoče karanteno ob negativnem izvidu testa na okužbo s koronavirusom skrajšati na pet dni.

Jerala opozarja, da je treba razmisliti, če je takšno skrajšanje karantene varno. Prekinitev karantene po petih dneh bi bila ob negativnem PCR-testu po njegovi oceni varna. Brez opravljenega testa pa ne, saj bi se v tem primeru v družbo vključili ljudje, ki bi bili morda pozitivni na koronavirus.

Ob tem je prepričan, da bodo velik izziv predstavljale kapacitete testiranja. "Mislim, da je treba določen del kapacitet ohranjati za testiranje zdravstvenega kadra," je poudaril in napovedal, da nas čakajo zahtevni časi.