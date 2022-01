»Tudi blag potek covida-19 lahko poškoduje organe obolelega«

Znanstveniki univerzitetnega medicinskega centra Hamburg-Eppendorf (UKE) so v doslej največji svetovni študiji dokazali, da lahko tudi blag potek covida-19 srednjeročno vpliva na delovanje srca, pljuč in ledvic ter je pogosto povezan z znaki venske tromboze na nogah

Tudi blag potek covida-19 lahko poškoduje organe obolelih, so ugotovili znanstveniki univerzitetnega medicinskega centra Hamburg-Eppendorf (UKE) v doslej največji svetovni študiji. Dokazali so, da lahko covid-19 v teh primerih srednjeročno vpliva na delovanje srca, pljuč in ledvic ter je pogosto povezan z znaki venske tromboze na nogah.

V okviru dolgoletne zdravstvene raziskave, ki poteka v mestu Hamburg (HCHS), so za zgoraj omenjeno raziskavo podrobno pregledali 443 oseb, ki so po okužbi s sars-cov-2 imele le blažje simptome covida-19. Njihove podatke so primerjali s podatki udeležencev dlje časa trajajoče raziskave, ki niso bili okuženi z novim koronavirusom.

Rezultate raziskave so danes objavili v reviji European Heart Journal Evropskega združenja kardiologov (ESC), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Raziskava je potekala v epidemiološkem študijskem centru univerzitetne klinike v Hamburgu od sredine leta 2020.

"Obsežen nabor podatkov, vključno z magnetnoresonančno tomografijo srca in možganov tako pri okuženih s sars-cov-2 kot v kontrolni skupini, je omogočil analizo več organov. Spoznanje, da lahko celo blag potek bolezni povzroči srednjeročne poškodbe različnih organov, je izjemnega pomena, zlasti glede na trenutno različico omikron, za katero se zdi, da je večinoma povezana z blažjimi simptomi," je rezultate komentiral direktor Znanstveno-študijskega centra in kardiolog na omenjeni kliniki Raphael Twerenbold.

V raziskavi so med drugim sodelovali udeleženci, ki so se okužili s sars-cov-2 in so navedli, da v času okužbe niso imeli nobenih ali le blage do zmerne bolezenske znanke. Velika večina (93 odstotkov) jih je bila zdravljena izključno ambulantno, nobeden od njih ni potreboval intenzivnega zdravljenja v bolnišnici.

Približno deset mesecev po okužbi z novim koronavirusom so jim pregledali srčno-žilni sistem, pljuča, ledvice in možgane ter njihovo delovanja, strukturo in možne posledične poškodbe. S pomočjo vprašalnikov so ugotavljali kakovost njihovega življenja.

Za primerjavo so iz nabora podatkov raziskave HCHS še iz časa pred pandemijo covida-19 izbrali 1328 udeležencev podobne starosti, spola in izobrazbe.

V neposredni primerjavi z "normalno populacijo" so pri preiskovancih po okužbi s sars-cov-2 ugotovili srednjeročne okvare organov. Pri testu pljučne funkcije se jim je volumen pljuč zmanjšal za okoli tri odstotke, nekoliko se je povečal upor dihalnih poti.

Preiskave srca so pokazale povprečno zmanjšanje črpalne moči organa za en do dva odstotka in 41-odstotno povečanje proteinskega markerja v krvi, ki razriva podatke o obremenitvi srca.

Eden od glavnih rezultatov analize je tudi ta, da je ultrazvočni pregled nog dvakrat do trikrat pogosteje pokazal znake prebolele venske tromboze nog.

Prav tako so pri preiskovancih po okužbi s sars-cov-2 ugotovili okoli dvoodstotno zmanjšanje delovanja ledvic.

Pregled strukture in delovanja možganov po okužbi z novim koronavirusom ter rezultati vprašalnika o kakovosti življenja pa niso pokazali poslabšanja v primerjavi s kontrolno skupino.

"Rezultati nam omogočajo, da pravočasno prepoznamo organske zaplete in začnemo z ustreznimi terapevtskimi ukrepi," je rezultate raziskave ocenil direktor študije HCH in strokovni direktor centra za srce in ožilje na univerzitetni kliniki v Hamburgu Stefan Blankenberg.

Po podatkih univerzitetne klinike je Hamburg City Health Study (HCHS) največja lokalna zdravstvena raziskava na svetu. V daljšem časovnem obdobju bodo skupno pregledali 45.000 prebivalcev Hamburga, starih od 45 do 74 let.

Namen raziskave je ugotoviti dejavnike tveganja za pogoste bolezni, kot so srčni infarkt, atrijska fibrilacija, možganska kap, demenca ali srčno popuščanje.

Cilj raziskave, v kateri sodeluje 30 klinik in inštitutov univerzitetnega medicinskega centra Hamburg-Eppendorf, sta razvoj individualiziranih možnosti zdravljenja in ciljno usmerjena preventiva. Doslej so pregledali približno 16.000 oseb.