Vodstvo TV Slovenija odslovilo tudi vse kolumniste oddaje Studio City

Politična čistka na javni televiziji se nadaljuje

Kot poroča Anja Zag Golob na svojem Facebooku profilu, je v. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh zavrnil podpis podaljšanja njene pogodbe o sodelovanju pri sicer kultni oddaji Studio City z neverjetno dolgim stažem. Na podlagi te pogodbe, ki je enoletna, je omenjena pesnica, urednica in kritičarka redno analizirala in kritizirala slovensko družbeno in kulturno dogajanje.

Zag Golob ob tem omenja svoje sodelovanje v oddaji vsakih šest tednov in napoved številnih, s katerimi je govorila, da bi se lahko zgodilo kaj podobnega. Urednica oddaje naj bi ji pri tem navedla dva razloga za nepodpis pogodbe, varčevanje in dejstvo, da tudi drugi komentatorji niso plačani. Da ne gre za posamično dejanje in diskvalifikacijo komentatorke, ampak načrtovano in premišljeno gesto, izhaja iz njene ugotovitve, da so bili podobne usode deležni vsi sodelavci in sodelavke v rubriki: »Očitno je novi oblasti to še posebej težko gledati – gospod Areh ni zavrnil podpisa zgolj moje pogodbe, marveč podpise pogodb vseh šestih kolumnistov in kolumnistk.«

Komentatorka Studia City razume zavrnitev podaljšanja pogodb o sodelovanju kolumnistkam in kolumnistom kot jasen napad na svobodo govora, kot poskus uniformiranja in cenzuro. Še širše vidi v tem dejanju napad na kritično misel. Ob tem navaja misel Pinka Tomažiča iz leta 1928: »Če so nam vzeli svobodo, nam pesmi ne morejo vzeti, če več zatirali nas bodo, več bomo morali pet.«

Ob tem ja sodelavka Studia City spomnila še na razpis oziroma avdicijo za nove novinarje na javni radioteleviziji, v katerem se ne zahtevajo prav nikakršni pogoji – pričakovali bi, da vsak razpis za delovno mesto delavca našteje pogoje in zahteve, kot so izobrazba, znanja, veščine, včasih tudi osebne značilnosti, npr. samostojnost. Tokrat so se v vodstvu RTV Slovenija odločili, da zadostuje že ohlapen pogoj, da nekoga »zanima novinarsko delo«, pri čemer niso zahtevali niti življenjepisa.

Poseg v oddajo Studio City, ki slovi po svoji brezkompromisni drži in nezadržani analizi oblasti, sicer vpričo prevzema političnega nadzora nad javno radiotelevizijo ni popolnoma nepričakovana poteza in morda tudi ne zadnja. Razumeti ga moramo kot del siceršnje disciplinizacije novinarskega kolektiva, znotraj katerega pa bo politično nastavljenemu vodstvu in urednikom kmalu začelo zmanjkovati pokornih novinarjev. V tem smislu so avdicije in razpisi zelo razumljivo dejanje rekrutacije novih. Da so po novem letu v vodstvu zavihali rokave, navzven pod krinko gospodarnosti, kaže tudi nedavna odpoved časopisja novinarjem v informativnem programu.

