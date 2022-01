V Italiji poleg obveznega cepljenja za starejše od 50 let še dodatni ukrepi

Italijanska vlada je v sredo zvečer poleg obveznega cepljenja proti covidu-19 za starejše od 50 let, ki bo veljalo od 15. februarja in predvideva denarne kazni do 1500 evrov za tiste, ki tega ne bodo spoštovali, sprejela še dodatne protikoronske ukrepe. Spremembe so pri obveznem izpolnjevanju pogoja PCT in karanteni učencev in dijakov.

Spremenjena karantenska pravila za učence in dijake bodo po poročanju Primorskega dnevnika omogočila, da bo pouk še naprej načeloma večinoma potekal v šolah.

Italijanska vlada pod vodstvom Maria Draghija je poleg tega razširila uporabo covidnega potrdila. Po novem bo pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran) veljal za vstop v trgovine, banke, frizerske salone ter urade javne uprave. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati za vstop v trgovine, ki prodajajo osnovne življenjske potrebščine, in lekarne.

Od 15. februarja bodo morali vsi javni in zasebni delavci, ki so dopolnili 50 let, na delovnem mestu pokazati potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali prebolelosti. Tisti, ki tega ne bodo storili, ne bodo prejeli plače, bodo pa obdržali službo.

Ministri koalicijske Lige so se javno ogradili od odločitve o obveznem cepljenju za starejše od 50 let, ker naj bi bila "brez znanstvene podlage", in ker je v bolnišnicah večina covidnih bolnikov starejših od 60 let, a so na koncu po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA vseeno glasovali za uvedbo obveznega cepljenja za starejše od 50 let.

V Italiji že velja obvezno cepljenje za učitelje in zdravstvene delavce. Od oktobra lani velja pogoj PCT tudi za vse delavce, ki prihajajo na delovno mesto.

Italijanska agencija za zdravila (Aifa) je v sredo, kot še na spletni strani poroča Primorski dnevnik, prižgala zeleno luč za poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 za najstnike od 12. do 15. leta starosti, ki jih bodo cepili s cepivom proizvajalcev Pfizer BioNTech. Poživitveni odmerek bodo prejeli najmanj štiri mesece po končanem prvem cepilnem ciklusu oziroma drugem odmerku.

V Italiji so v sredo potrdili 189.109 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka pandemije covida-19.

FAFpoS1h-MY

A19_-oh1m_I