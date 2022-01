Varni pristan za nasprotnike cepljenja

Nemci, ki nasprotujejo cepljenju, so se umaknili v počitniške kolonije ob Črnem morju, ker po njihovem mnenju v Bolgariji veljajo zmernejši protipandemski ukrepi

»Svobodna Nemčija« v apartmajskem naselju Chateau Aheloy na črnomorski obali

Prišli so za daljši čas. Njihovi avtomobili z nemškimi registrskimi tablicami iz Vzhodne Frizije, Berlina in Bavarske so parkirani pred apartmajskim naseljem Chateau Aheloy na bolgarski črnomorski obali. To naselje v kraju Aheloj velja za utrdbo nemških »koronskih skeptikov« in »anticepilcev«.