Osmešili smo se!

Leto po dokončnem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije so se ljudje streznili. Tudi v Bostonu, mestu, kjer je bila podpora odhodu največja.

Še januarja 2020 so bili meščani Bostona ponosni na svojo predanost Brexitu

© Profimedia

Svet se z najvišjega angleškega zvonika zdi kot ogledalo, enakomeren in plosk, in v daljavi, 50 kilometrov proč, je slutiti kositrne koničaste zaključke na stolpih lincolnske stolnice. Do tja se razteza dolga preproga polj, na katerih uspevajo cvetača, brstični ohrovt, zelje in krompir, dolgih rastlinjakov, nizkih tovarniških dvoran in tu in tam travnikov z osamljenimi ovcami.