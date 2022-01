Mrtvaški ples

Geopolitične in varnostne razmere so se tako zaostrile, da med svetovnimi voditelji ni več mogoč dogovor o rešitvi tega enega in edinega sveta, ki ga imamo

Pablo Picasso: Guernica, 1937 (v muzeju Reina Sofia v Madridu)

Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26), ki je potekala v škotskem Glasgowu v prvi polovici novembra, je bila polomija. V letu, ko je svet hlepel po kakršnikoli pozitivni novici, zasedanje ni ponudilo niti skromnega optimizma. Razočaranje ni bilo nič manjše samo zato, ker je bilo pričakovano. Konferenca je pokazala, kako neurejene in nestabilne so razmere v svetu na sploh, in opozorila na neskladje med bogatimi in revnimi državami ter naraščajoče napetosti med ključnimi velesilami, celo tradicionalnimi zaveznicami. Nekateri voditelji se zasedanja niso niti udeležili, med njimi kitajski Xi Jinping, ruski Vladimir Putin, brazilski Jair Bolsonaro in turški Recep Erdogan. Namesto podajanja rok je bilo v ospredju kazanje s prsti. »Niso se pojavili … Gre za sila pomembno stvar in oni so preprosto odkorakali stran,« je bil oster ameriški predsednik Joe Biden. Toda mar niso ZDA pod Donaldom Trumpom odstopile od pariškega podnebnega dogovora in s tem dale najslabši možni zgled? Biden je ob začetku svojega mandata preklical to odločitev in oznanil, da se Amerika vrača na mednarodno prizorišče, vendar so si ZDA prav zaradi tovrstnih političnih akrobacij in drastičnega spreminjanja stališč do tako pomembnih tem vmes že zapravile malodane vso kredibilnost.