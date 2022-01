»Ljudje pod pragom revščine so deležni zgolj drobtinic«

Tudi v SD ogorčeni nad zgolj 4,9-odstotnim zvišanjem minimalne plače

Eden od protestov sindikatov za dostojne plače

© Borut Krajnc

Poleg sindikatov so tudi Socialni demokrati (SD) ogorčeni nad predlagano uskladitvijo minimalne plače zgolj z inflacijo oz. njenim zvišanjem le za 4,9 odstotka. Kot je poudaril poslanec SD Soniboj Knežak, prejemniki minimalne plače sodijo v skupino najbolj ranljivih ljudi, ki jih prav zdaj pestijo podražitve osnovnih življenjskih dobrin, od hrane do energentov.

Kot je v izjavi za javnost spomnil Knežak, so v SD že jeseni pozvali k takojšnji posodobitvi izračuna minimalnih življenjskih stroškov in nato določitvi minimalne plače v višini 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Med drugim so se zavzeli tudi za predlog novele zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki bi določal, da se minimalne življenjske stroške na novo izračuna vsako leto.

"Nič od tega se ni zgodilo, najslabše plačani delavci in delavke pa še naprej bijejo plat zvona ob dani draginji. Aktualna vlada si ob tem drzne še hvaliti, kako je Slovenija gospodarsko uspešna ter sprejema dohodninsko in drugo davčno zakonodajo, ki največ deli najbogatejšim, ljudje pod pragom revščine pa so, tudi v primeru včerajšnje napovedi 'dviga' minimalne plače, deležni zgolj drobtinic," je oster poslanec SD.

Soniboj Knežak,

poslanec SD

Knežak je ob tem napovedal, da bodo "ob nastopu nove vlade, za katero smo prepričani, da bo levosredinska, predlagali takojšnjo novelacijo zakona o minimalni plači", ki mora "odražati realnost časa in danih razmer, delavkam in delavcem pa omogočiti dostojno življenje in dvig nad prag revščine".

Minister za delo Janez Cigler Kralj je po posvetu s socialnimi partnerji v sredo sporočil, da bo uskladitev minimalne plače za leto 2022 enaka višini rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Zvišala se bo torej predvidoma za 4,9 odstotka na 1074,43 evra bruto.