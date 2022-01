Morajo novinarji Tarče na dopust in bo oddaja odpovedana?

Pritiski in cenzura na TV Slovenija

Kangler v Tarči

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Pred očmi javnosti se, zaenkrat še ne dovolj razkrito, odvija poskus odkrite medijske cenzure največjega formata, kakršni so se v Sloveniji k sreči dogajali zelo redko, morda enkrat na nekaj desetletij. Če so lani množični mediji, očitno iz lažne solidarnosti in sebi v sramoto, uspeli zamolčati primer cenzure novinarja Janeza Markeša, katerega kolumno so odstranili iz že natisnjene naklade Sobotne priloge Dela in nato prilogo natisnili brez nje, je primer zadnje Tarče o dosjeju Kangler povzročil glavobol vladajoči politiki do te mere, da so se razširile informacije o odpovedi naslednje oddaje. So takšne informacije o preprečitvi naslednje oddaje točne, kdo bi kaj takšnega zahteval in s kakšnim razlogom?

Nekdanji župan, ki argumentacijsko prepričljivost rad nadomešča z vehementno gestikulacijo

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Novinarji poslani na dopust?

Politični pritiski vladajoče politike, ki si z nastavitvijo lojalnih kadrov želi čim bolj ekspresno podrediti RTV Slovenija, še zlasti informativni program televizije, so na skorajda organizirani način pripeljali do grobih napadov na voditeljico Tarče Eriko Žnidaršič in njene sodelavce, ker so pripravili izrazito tehtno in kvalitetno oddajo o primeru ovadb proti Francu Kanglerju, v kateri je mrgolelo zelo pomenljivih indicev o njegovih koruptivnih ravnanjih. Če je v primeru Delovega kolumnista očitno šlo za preventivno akcijo, ker so najbrž lastniki in uredniški šefi zbali, da se bodo preveč zamerili Janezu Janši, je tokrat bolj videti, da je oddaja Tarča razburila oblastnike in zato ti dobesedno od svojih podanikov na televiziji zahtevajo cenzuro. Žurnal24 je prvi poročal o tem, da naj bi odpadla naslednja Tarča, v kateri so želeli nadaljevati s primerom, novinarji pa da so poslani na dopust.

Kot je zapisal Igor Kršinar na Reporterju, so omenjeno informacijo, da je kolektivu Tarče vršilka dolžnosti odgovorne urednice Jadranka Rebernik sugerirala prisilni dopust, sama pa odpovedala naslednjo Tarčo, želeli pri njej preveriti, vendar so naleteli na molk. Ta je že po sebi dovolj zgovoren, urednica pa jih je napotila na službo za stike z javnostjo RTV Slovenija! Odgovorno ravnanje pa takšno.

To ne bi bil prvi primer, v katerem v zadnjih tednih isto urednico kdo obtožuje cenzure. Nedavno je odvetnica Nataša Pirc Musar naravnost in neprizanesljivo zapisala, da »očitno jemlje Jadranka Rebernik svojo cenzorsko funkcijo resno.« Šlo je za primer, ko je bil posneti komentar z njo naknadno umaknjen iz prispevka, menda po posredovanju urednice. Toda vrnimo se k Tarči. Valentin Areh, vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija, je za Reporter sporočil, da so se že pred zadnjo Tarčo dogovorili in da bo oddaja naslednji četrtek posvečena covidu, obenem pa zatrdil, da nihče od sodelavcev ne bo odšel na dopust.

Nihče ne ve, ali oddaja bo

Ker je bila v oddaji s Kanglerjem najavljena vsebina naslednje oddaje (»Ampak zdaj moramo zaključiti, gospod Kangler, hvala lepa za pojasnila. V naslednji Tarči jih pričakujemo še od policije, tožilcev in sodišča«), se logično poraja nerazložljivo protislovje: zakaj bi voditeljica, ki je napovedala oddajo o dosjeju Kangler, ne poznala podatka o vsebini naslednje oddaje, s čimer je potem gledalce nekorektna zavedla? Komu torej verjeti, njej ali Arehu? Je oddaja o covidu izsiljena, da se preveč nevarna tema, ki je obudila v spomin vse nečedne posle nekdanjega mariborskega župana, sicer končnega zmagovalca v primerih proti njemu na sodišču, ne bi še dalje odvijala v novo neprijetno nadaljevanje?

Grafika s hobotnico Kanglerjevih povezav (posnetek zaslona iz Tarče)

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Ali so nasprotujoče si informacije o ukinitvi Tarče rezultat zadrege in nedorečenosti odločitev, trenutne zmede pri Rebernikovi in Arehu? Ali pa morda preprosto testirajo, kako se bo javnost odzvala? Kot sem že opozoril, se pred najširšo publiko, slovenskim novinarskim cehom in politično opozicijo izrisuje zelo očitna zahteva po odločnem uporu zoper ogrožanje medijske avtonomije, kjer bo potrebno braniti novinarsko svobodo pred političnim škornjem. »Hic Rhodus, hic salta«: če vladajoča politika ureja Tarčo ali jo celo uspe ukiniti, potem bo to le prva oddaja sploh, ki bo doživela takšno usodo, kajti sledile bodo še druge.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**