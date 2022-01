Sodišče naročilo takojšen izpust srbskega teniškega zvezdnika

Avstralsko zvezno prizivno sodišče je v primeru zavrnjene vize za vstop v Avstralijo odločilo v prid Novaku Đokoviću

Novak Đoković

© WikiCommons

Avstralsko zvezno prizivno sodišče je danes odločilo v prid Novaku Đokoviću v primeru zavrnjene vize za vstop v Avstralijo. Sodišče je vladi naročilo takojšen izpust srbskega teniškega zvezdnika iz pridržanja za tujce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Đokovićevi zagovorniki so na sodišču v Melbournu že od polnoči naprej po slovenskem času predstavili svoj pogled na preklic vize teniškemu igralcu ob prihodu v Avstralijo in zagovarjali upravičenost njegove zdravstvene izjeme za vstop v državo.

V zagovoru so dejali, da mejna policija ni pravočasno obvestila Srba, da bo vlada preklicala njegovo vizo, obenem pa izpostavili po njihovem mnenju več postopkovnih napak na letališču, kjer so številko ena moškega tenisa sprva zadrževali in mu preprečili vstop v državo.

Đoković je po zagotovilih odvetniške ekipe predložil vso potrebno dokumentacijo za vstop v državo, četudi ni cepljen, tudi sodnik avstralskega zveznega prizivnega sodišča v zaslišanju Anthony Kelly pa se je strinjal in spraševal, kaj bi lahko Đoković sploh še storil drugega.

V odgovoru na navedbe igralčevih zagovornikov je vladna stran, ki jo je zastopal pravobranilec Christopher Tran, povedala, da nedavna okužba z dne 16. decembra ne izpolnjuje pogojev za izjemo pri vstopu v državo, saj okužba z novim koronavirusom ne pomeni hkrati tudi prebolevnost covida-19. Ob tem je namignil, da gre v primeru Đokovića tudi za neskladnost pri datumih, do katerih bi moral Đoković predložiti ustrezne dokaze o izjemi.

Vladna stran je nato imela predviden čas za poglobljeno predstavitev svojih uvodnih argumentov, a se je odločila odstopiti od nadaljnje obravnave. Sodnik Anthony Kelly je posledično odločil v korist srbskega tenisača.

"Odločitev o preklicu vize se razveljavi s takojšnjim učinkom ... Đokovića se nemudoma izpusti iz pridržanja. To se mora zgoditi v roku 30 minut po izdaji te sodbe," je odločil. Đoković ima sedaj po navedbah sodišča zagotovljeno pravno pomoč in možnost sodnega varstva za bivanje v državi.

Đokovićevi odvetniki so med drugim na sodišču dejali, da mu je vodstvo zdravstvene službe turnirja v Melbournu na osnovi prebolelosti covida-19 30. decembra izdalo dovoljenje za vstop v državo, ki ga v povezavi z epidemijo novega koronavirusa uvršča med izjeme. To sta po besedah odvetnikov potrdili dve ločeni zdravniški komisiji v Avstraliji.

Vladna stran je sicer sporočila, da utegne v zadevo še vedno poseči tudi minister za imigracijske in državljanske zadeve Alex Hawke, ki bi lahko uporabil izvršna pooblastila za izgon srbskega tenisača iz države še pred začetkom turnirja za grand slam. V tem primeru bi devetkratnega zmagovalca OP Avstralije Đokovića doletela tudi triletna prepoved prestopanja avstralskih meja.

Đoković je že med zaslišanjem lahko zapustil melbournski Hotel Park za azilante, ob koncu obravnave pa se je priključil svoji ekipi odvetnikov.

Po svetu je vladalo izjemno zanimanje za Đokovićevo zaslišanje, večkrat se je zrušil tudi strežnik, s katerim sodišče zagotavlja neposredni prenos obravnave. Pred poslopjem se je zbralo tudi nekaj protestnikov, ki so izrazili podporo srbskemu tenisaču.

Prvi igralec sveta je v sredo pripotoval v Avstralijo, od takrat pa so ga oblasti zadržale v hotelu za azilante. Vladna stran je v soboto vložila zahtevo, da se zaslišanje zaradi priprave argumentov preloži na sredo, a je sodnik Kelly to zavrnil tudi zaradi časovne stiske pred OP Avstralije, ki se bo začelo prihodnji ponedeljek.

YcZ3TijtpsQ

yx9j5saI8WM