Odstavljeno voditeljico obsodili še na štiri leta zapora

Aung San Suu Kyi

© Wikimedia Commons

Odstavljena mjanmarska voditeljica Aung San Suu Kyi je bila danes obsojena še na štiri leta zapora zaradi nezakonitega uvoza in posedovanja voki-tokijev ter kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Pred tem je bila obsojena že na dve leti zapora.

Po navedbah virov, seznanjenih s sodnim primerom, je bila Suu Kyi spoznana za krivo nezakonitega uvoza in posedovanja voki-tokijev. Te so vojaki našli med preiskavo na njenem domu, ki so jih izvedli v okviru državnega udara februarja lani.

Poleg tega so jo spoznali za krivo kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Dosodili so ji štiriletno zaporno kazen, navajajo viri po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Že decembra lani je sodišče Suu Kyi obsodilo na dve leti zapora zaradi hujskanja proti vojski in še dve leti zaradi kršitve zakona o naravnih nesrečah, ki velja tudi za covid-19. Vodja mjanmarske hunte Min Aung Hlaing je kasneje kazen znižal oziroma jo prepolovil na dve leti zapora. Kazen pa lahko Suu Kyi odsluži v hišnem priporu.

Nobelova nagrajenka je v priporu vse od 1. februarja lani, ko je vojska izvedla državni udar in po relativno kratkem obdobju demokracije znova prevzela oblast v Mjanmaru.

Decembrske obsodbe so sprožile ostre kritike v mednarodni skupnosti in jezo med prebivalci Mjanmara.

Proti 76-letni odstavljeni mjanmarski voditeljici sicer poteka skupno več kot deset primerov, od kršitev zakona o državnih skrivnostih in volilnih prevar do korupcije, zaradi katerih ji grozi skupaj več kot 100 let zapora. V priporu je Nobelova nagrajenka vse od 1. februarja lani, ko je vojska izvedla državni udar in po relativno kratkem obdobju demokracije znova prevzela oblast v Mjanmaru.

