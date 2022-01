»Ni dovolj, da se vrnemo v stanje, kakršno je bilo pred vlado Janeza Janše«

V smeri pravičnejše in enakopravnejše družbe

© Janez Zalaznik

Inštitut 8. marec je na današnji novinarski konferenci predstavil gibanje Gremo volit, v okviru katerega bodo zbirali podpise za zakon, s katerim želijo odpraviti škodljive ukrepe oblasti v izobraževanju, policiji, ohranjanju narave in prometu. V mesecu dni bodo s pomočjo pravnikov pripravili besedilo zakona in zbirali podpise na terenu.

Zakon o škodljivih ukrepih oblasti odpravlja enajst zakonskih besedil aktualne vlade. Med njimi želijo v inštitutu odpraviti omejitve vpliva naravovarstvenih organizacij v sodnih in upravnih postopkih, odpraviti večji vpliv lokalne politike na sestavo svetov zavodov v izobraževanju, odpraviti imenovanje vodilnih kadrov v policiji po posebnem izbirnem postopku in mimo sistema javnih uslužbencev.

Hkrati želijo preprečiti vstop platformnih transportnih podjetij, kot je Uber, na slovenski trg in odpraviti določilo, da morajo imeti tuji študenti na računu pet tisoč evrov za pridobitev dovoljenja za začasno bivanje med študijem v Sloveniji.

"Gremo na ulice, gremo med ljudi," pravi Kovač



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec in predstavnica gibanja Gremo volit

Pri pripravi zakona je po navedbah inštituta sodelovalo več kot 300 ljudi, ki so na spletno stran v mesecu dni vnesli več kot tisoč predlogov, izluščili so 12 ključnih. Zakon so v inštitutu vsebinsko opredelili, v naslednjem mesecu ga bodo spisali s pomočjo pravnikov ter ga s podpisi volivcev vložili v državni zbor.

Podpise bodo v šesttedenski kampanji zbirali na terenu. Cilj je zbrati 60 tisoč podpisov, vsaj toliko kot za referendum o vodah, pravi direktorica inštituta Nika Kovač. "Gremo na ulice, gremo med ljudi," pravi Kovač in dodaja: "Ni dovolj, da se vrnemo v stanje, kakršno je bilo pred vlado Janeza Janše, mi bomo še naprej napadali vsakega naslednjega, ki pride in ga potiskali v smeri pravičnejše in enakopravnejše družbe." Hkrati poudarja, da podpirajo vse stranke, ki ne bodo sodelovale s SDS in NSi.

