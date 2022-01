Na RTV Slovenija se zapletajo glede Tarče

Služba za komuniciranje RTV Slovenija je objavila zelo neprepričljivo izjavo za javnost, s katero se je odzvala na informacije o možni ukinitvi oddaje Tarča, pošiljanju novinarjev na plačani dopust in suspenzu voditeljice Erike Žnidaršič. Vse tri poudarke, ukinitev, dopust in suspenz, so omenjali nekateri mediji, med prvimi predvsem Žurnal24, sledili pa so zelo neprepričljivi demantiji s strani javne radiotelevizije. Izjava službe je vredna krajše analize, ki jo podajam v naslednjih poantah.

Prvič, v vodstvu RTV Slovenija so se več kot prepoznavno izmaknili navedbi avtorjev posamičnih trditev, na katere odgovarjajo. Na začetku izjave zanikajo, da bi voditeljica oddaje lahko bila deležna suspenza in to pripišejo »govoricam« na družabnih omrežjih. To ne drži: izključni začetni avtor trditve je Vane Gošnik, novopečeni član programskega sveta RTV Slovenija iz falange protizakonito nastavljenih svetnikov, lojalnih aktualni oblasti. Čemu torej na RTV Slovenija, ki jo sumimo zlizanosti z oblastniki, s prstom ne pokažejo na pravega avtorja? Jim je preprosto nerodno?

Drugič, v izjavi navajajo, da bodo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer naslednji četrtek izjemoma predvajali posebno oddajo »Premagajmo covid-19«. V luči očitkov, da so še eno oddajo o dosjeju Kanglerju umaknili zaradi političnih pritiskov, jo potemtakem smemo pričakovati v naslednjih tednih, če že ta četrtek ne bo na sporedu! Hkrati je razlaga neprepričljiva, kajti Erika Žnidaršič je najmanj enkrat v zadnji oddaji povedala, da v »naslednji Tarči« sledi nadaljevanje dosjeja z udeleženci iz vrst policije, tožilstva in sodišč. Vendar so v vodstvu RTV Slovenija tokrat povedali nekaj nenavadnega: »Odločitev o tem je bila sprejeta v začetku preteklega tedna in tako ni povezana z vsebino zadnje oddaje Tarča.« Kako nevedna je morala biti voditeljica, da je kar nekaj dni, vse do četrtka, popolnoma napačno verjela, da bo ta teden znova na vrsti Kangler, kar je v zadnji oddaji celo jasno napovedala? Okoli tega je nekdo bodisi neveden, tokrat voditeljica, ali se zelo spreneveda, torej vodstvo.

Tretjič, v izjavi obsojajo napade na zaposlene, vse poskuse blatenja ter izvajanja pritiska nanje in na celotni javni zavod RTV Slovenija. Gre za skrajno abstraktno in nekonkretizirano obsodbo, ki smo jo kot prazno retorično gesto že zasledili v prejšnjih izjavah piarja: v svoji (pre)splošnosti seveda ničesar zares avtentično ne obsoja. Vodstvo se ni odločilo, da omeni programskega svetnika Gošnika, ki govori o suspenzu voditeljice. Tudi ne drugega, Slavka Kmetiča iz vrst SDS, ki ogorčeno zahteva sklic posebne seje sveta zaradi zadnje Tarče. Še manj je prst usmerilo v politike, začenši s predsednikom vlade in notranjim ministrom, ki so dejansko podprli napade na ustvarjalce oddaje, če zapisov strankarskih trobil in tistih, ki so pod vplivom vladajočih, niti ne štejemo.

Česa izjava ne vsebuje, pa bi morala? Predvsem odločen poudarek, da vodstvo hiše stoji za svojo novinarko in oddajo, vendar tega v njej ne bomo našli. Konkretno bi moralo imenovati napadalce in politiko kot tisto, ki pritiska na javno radiotelevizijo. In ker tega niso storili, je to gotovo še en posredni znak, da so očitki o politizaciji in pritiskih na RTV resnični in točni.

Naj na koncu omenim še politično govorico zlorabljenega dialogizma, posneto po pahorjanskem modelu, ki spet nakazuje zlitje piarja s politično retoriko. Le čemu mora vodstvo apelirati k »umiritvi razprave« in »dostojnemu dialogu«, h »kulturi dialoga«, ki da je »ključen del zdrave in zrele demokratične družbe«, se zavzemati za »dostojno in konstruktivno komunikacijo«? Razprava okoli političnega pritiska na ustvarjalce Tarče pač ni stvar pokroviteljskih misli o kulturi razprave na socialnih omrežij, ampak odločnega upora proti nekulturi pritiskov, ki prihajajo od nekod drugod – iz vladnih soban.

