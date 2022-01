»Tovrstna retorika in dejanja nadalje stopnjujejo trenutno politično krizo«

EU obsodila proslavo ob obletnici ustanovitve Republike srbske

Peter Stano

© Twitter

EU je kritična do proslave, ki so jo v Republiki srbski pripravili ob 30. obletnici ustanovitve, čeprav je ustavno sodišče BiH ta praznik razglasilo za neustavnega. Kot je sporočil tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika, EU obsoja "negativno, razdiralno in hujskaško retoriko", ki so jo uporabili voditelji Republike srbske.

"Tovrstna retorika in dejanja so še bolj zaostrila napetosti med skupnostmi v državi in nadalje stopnjujejo trenutno politično krizo," je v včeraj objavljeni izjavi zapisal Peter Stano, glavni govorec za zunanje zadeve EU in dodal, da ogrožajo stabilnost in dobrobit države ter so v popolnem nasprotju z njeno perspektivo članstva v EU. Ta namreč lahko temelji le na enotni in suvereni Bosni in Hercegovini, je poudaril.

Voditelji te entitete BiH bi morali prispevati h končanju "zaskrbljujočega trenda sovraštva in nestrpnosti", kar pa da vključuje tudi prenehanje s "poveličevanjem vojnih zločincev in zanikanjem ali poveličevanjem njihovih zločinov".

EU še obžaluje podporo "drugih partnerjev" tovrstnim dogodkom, ki ogrožajo regionalno stabilnost in vplivajo na dobre sosedske odnose, je še zapisal Stano.

Kot je dodal, so zavezani omogočanju dialoga, ki bi prispeval k odstranjevanju ovir na evropski poti BiH. "Če pa bi se razmere še naprej slabšale, ima EU na voljo veliko orodij, vključno z obstoječim okvirom sankcij, in presojo širše pomoči EU," je dodal.

Voditelji te entitete BiH bi morali prispevati h končanju "zaskrbljujočega trenda sovraštva in nestrpnosti", kar pa da vključuje tudi prenehanje s "poveličevanjem vojnih zločincev in zanikanjem ali poveličevanjem njihovih zločinov".

Oblasti Republike srbske so v nedeljo v Banjaluki organizirale parado ob 30. obletnici ustanovitve te entitete, kljub temu da je ustavno sodišče Bosne in Hercegovine ta praznik razglasilo za neustavnega. Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je ob tem izjavil, da je Republika srbska država.

V paradi v središču Banjaluke je sodelovalo skoraj 3000 ljudi, vključno z nekaj sto pripadniki policije in konjeniki, ki so paradirali ob preletu helikopterjev.

Sprehodili so se tudi pred tribuno, na kateri je bil ob uradnih predstavnikih bosanskih Srbov ter vojaških častnikih iz Srbije prisoten tudi ruski veleposlanik v BiH, Igor Kalabukov.

Dodik je v preteklosti združeno BiH že večkrat označil za neuspeh in napovedal umik Republike srbske iz niza osrednjih institucij BiH. Parlament Republike srbske je nato decembra kljub svarilom z Zahoda sprejel predlog, ki lokalno vlado obvezuje k prenosu pristojnosti na področju vojske, davkov in sodnega sistema z ravni države na raven entitete v prihodnjih šestih mesecih.

XVMb2x1avFw

iirR0cuVS7Q