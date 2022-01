Zavarovalnice bodo morale kriti stroške domačih testov za koronavirus

Ameriška vlada je zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam naročila, da morajo od 15. januarja naprej kriti stroške domačih testov za koronavirus

© pixabay.com

Ameriška vlada je zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam naročila, da morajo od 15. januarja naprej kriti stroške domačih testov za koronavirus. Takrat bi lahko tudi že delovala spletna stran zvezne vlade, preko katere bo mogoče omenjene teste naročiti brezplačno.

Vsak posameznik bo preko svoje zavarovalnice upravičen do osmih brezplačnih testov na mesec. Zvezna vlada pa namerava dati Američanom na voljo 500 milijonov brezplačnih domačih testov, ki jih bodo lahko naročili preko spletne strani v nastajanju in jih bodo prejeli po pošti.

Vlada predsednika Joeja Bidna je bila lani decembra deležna kritik, da ni poskrbela za teste za samotestiranje na novi koronavirus, ko je med Američani zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice omikron pred prazniki narasla potreba po testiranju.

Včeraj je bilo po štetju tiskovne agencije Reuters v bolnišnicah že več kot 132.600 covidnih bolnikov, kar je več od prejšnjega rekorda lani januarja, ko so našteli 132.051 hospitalizacij. Hospitalizacije naraščajo vse od decembra, še bolj opazen pa je porast števila okužb.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je doslej v ZDA s koronavirusom okužilo 61,5 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 840.000. Polno cepljenih je 63 odstotkov prebivalcev ZDA.

O rekordnih ravneh hospitalizacij poročajo iz držav Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, Ohio, Pensilvanija, Vermont, Virginija, Wisconsin in prestolnica Washington.

Največ novih okužb glede na število prebivalcev je prav v prestolnici, sledijo Rhode Island, New York, New Jersey, Massachusetts in Vermont. Le sedem držav pa letos še ni podrlo rekordov glede okužb. To so Arizona, Idaho, Maine, Montana, Ohio, Severna Dakota in Wyoming.