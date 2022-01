Umrl predsednik Evropskega parlamenta, žalujejo tudi slovenski evroposlanci

"Evropski parlament je izgubil resničnega voditelja, demokracija in vladavina prava sta izgubili šampiona in jaz sem izgubila dragega prijatelja," je zapisala evropska poslanka Tanja Fajon, Sassolijeva kolegica v politični skupini socialistov (S&D)

David Sassoli

© Gabor Kovacs / Flickr

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je umrl zgodaj davi v bolnišnici v kraju Aviano na severovzhodu Italije, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil njegov tiskovni predstavnik Roberto Ciullo. Star je bil 65 let, že dlje časa pa je imel resne težave z zdravjem. Sassoli je bil nekdanji televizijski novinar, ki se je pred dobrim desetletjem odpravil v politiko kot evropski poslanec socialistov in demokratov (S&D).

Sassolija so leta 2019 potrdili za predsednika Evropskega parlamenta za mandat dveh let in pol, ki bi se iztekel ta mesec. Sredi decembra lani je sporočil, da se za drugo polovico petletnega mandata ne bo potegoval. Njegov čas na čelu Evropskega parlamenta je zaznamovala predvsem pandemija covida-19.

Ugled in spoštovanje v parlamentu si je Sassoli zagotovil predvsem s svojim smislom za organizacijo in kako se je njegova ekipa posvetila delu na daljavo. Uspešno se je uprl tudi francoskim pritiskom, da bi plenarne seje med pandemijo vseeno potekale v Strasbourgu.

V znak solidarnosti med pandemijo je nato prostore Evropskega parlamenta v Strasbourgu namenil kot prizorišče za testiranje na novi koronavirus in pripravljanje obrokov za družine v stiski, spominja francoska tiskovna agencija AFP.

Od televizijskega voditelja do predsednika Evropskega parlamenta

Njegov prehod iz novinarstva v politiko je bil za nekatere kontroverzen, a Sassoli, ki je bil vsakokrat v Evropski parlament izvoljen s preferenčnimi glasovi, se je takrat zavezal, da bo preostanek svojega profesionalnega življenja namenil politiki.

Leta 2013 je kandidiral tudi za župana Rima in z okoli 26-odstotno podporo premagal nekdanjega premierja Paola Gentilonija. A to ni bilo dovolj za zmago, premoč je moral priznati nekdanjemu senatorju Ignaziu Marinu.

Znova so ga za evropskega poslanca izvolili leta 2014, ko je postal tudi podpredsednik Evropskega parlamenta, bil pa je odgovoren tudi za proračun in evropsko-sredozemsko politiko. Pet let kasneje pa je sledil nov dosežek v karieri, saj se mu je uspelo zavihteti na čelo Evropskega parlamenta.

Z izvolitvijo Sassolija si je Italija zagotovila, da je obdržala enega od treh ključnih položajev v Evropski uniji, potem ko se je s čela Evropske centralne banke poslovil Mario Draghi, Federica Mogherini pa s položaja visoke zunanjepolitične predstavnice EU.

Obžalovanje ob smrti "velikega Evropejca"

Vrh evropske politike se je z obžalovanjem in tudi presenečenjem odzval na novico o smrti predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija. "Počivaj v miru David, moj dragi prijatelj," je na Twitterju zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Večina ga sicer označuje kot velikega Evropejca in demokrata ter toplega človeka.

Kot je v svojem prvem tvitu davi zapisala von der Leyen, je bil Sassoli, sicer član politične skupine Socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu, "velik Evropejec in ponosen Italijan". Označila ga je še kot "sočutnega novinarja, izrednega predsednika Evropskega parlamenta ter predvsem dragega prijatelja".

"Riposa in pace, caro David!" je še - podobno kot številni drugi evropski politiki - dodala v Sassolijevi domači italijanščini.

Izgubili smo "resničnega Evropejca, državnika, človeka vrednot", so zapisali v Sassolijevi S&D. "Bil je resničen voditelj, ki se je zelo močno boril za demokratična in progresivna načela," so dodali.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se je na Twitterju prav tako odzval v italijanščini. Pokojnega je označil kot "iskrenega in strastnega Evropejca", katerega "človeško toploto, velikodušnost, prijaznost in nasmeh" že pogreša.

Odzvali so se tudi že v drugih evropskih političnih skupinah ter številni evropski poslanci in komisarji, pri čemer žalost in hvale na račun Sassolija prihajajo iz različnih političnih taborov in vseh držav.

Maltežanka Roberta Metsola, ki jo Evropska ljudska stranka (EPP) predlaga za naslednico Sassolija na čelu Evropskega parlamenta, je na primer zapisala, da je njeno srce zlomljeno, saj je Evropa izgubila voditelja, ona sama je izgubila prijatelja, demokracija pa svojega šampiona. "David Sassoli je svoje življenje posvetil temu, da bi bil svet boljši in bolj pošten," je še dodala.

Evropski komisar iz Slovenije Janez Lenarčič je v podobnem duhu užaloščen ocenil, da smo izgubili "prepričanega demokrata in resničnega Evropejca".

Oglasili so se med drugim še visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde in šef evroskupine Paschal Donohoe.

Vodja italijanskih socialdemokratov (PD) in nekdanji premier Enrico Letta je Sassolija označil kot "edinstvenega prijatelja" in "strastnega Evropejca". Globoko obžalovanje ob smrti Sassolija so sicer že izrazili številni italijanski politiki in premierji evropskih držav, med drugim Nizozemske, Avstrije, Hrvaške in Španije. Še naprej pa dežujejo novi in novi odzivi.

Izrazi žalosti tudi iz vrst evropskih poslancev iz Slovenije in predsednika Pahorja

"Sem strtega srca. Evropski parlament je izgubil resničnega voditelja, demokracija in vladavina prava sta izgubili šampiona in jaz sem izgubila dragega prijatelja (...) Pogrešala te bom, David," je tvitnila evropska poslanka Tanja Fajon, sicer Sassolijeva kolegica v politični skupini socialistov (S&D) v Evropskem parlamentu.

"Grazie, Presidente, za tvojo neomajno vero v združeno Evropo ter vse, kar si dobrega storil za Evropo in za vse nas," je prav tako na Twitterju sporočil Milan Brglez (S&D/SD).

Odzvali so se tudi že v drugih evropskih političnih skupinah. "Trdno je verjel v enotno Evropo, kjer je demokracija bistvena vrednota. Kot nekdanji novinar je bil močan borec za svobodo izražanja," je o pokojnem zapisala Ljudmila Novak (EPP/NSi).

Prav tako z obžalovanjem sta se že odzvala evroposlanca Klemen Grošelj in Irena Joveva (Renew/LMŠ). "Žalosten dan za Evropski parlament in EU, ob mnogo prezgodnji smrti izpričanega in odločnega borca za boljšo Evropo, v teh za nas vse in našo institucijo zahtevnih časih," je zapisal Grošelj.

"Ob smrti predsednika Evropskega parlamenta in dragega prijatelja Davida Sassolija, v mojem imenu in imenu Republike Slovenije izražam sožalje družini in Evropskemu parlamentu. V našem spominu bo ostal zapisan kot velik demokrat in iskren Evropejec," je na Twitterju zapisal predsednik republike Borut Pahor.

