Janković neposredno obtožil tudi Janšo

Zoran Janković vztraja, da mu nihče v državi in širši regiji ni dal niti evra. "Kdor misli, da bo s pritiskom na družino pri meni dosegel učinek, kaže svojo nemoč," je poudaril ljubljanski župan.

Ljubljanski župan Zoran Janković je izrečeno oprostilno sodbo v primeru domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja označil za pričakovano. Jezen pa je zaradi, kot navaja, poseganja predstavnikov oblasti v pravice njegove družine. Kdor misli, da bo s pritiskom na družino dosegel učinek, kaže svojo nemoč, pravi.

Ljubljansko okrožno sodišče je Jankovića in njegova sinova Damijana in Jureta Jankovića oprostilo obtožb zaradi domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja.

Janković je na svoji redni tedenski novinarski konferenci v funkciji župana kot nerazumljivo opisal odločitev tožilke Blanke Žgajnar, da vztraja pri primeru, potem ko je Finančna uprava RS (Furs) odločila, da nepravilnosti ni, odločbo odpravila in mu vrnila del plače nad 900 evrov, ki mu ga je odtegovala.

Furs je tako priznal svojo napako in ugotovil dejansko stanje, je dejal Janković in kot žalostno in smešno opisal to, da je tožilka v svojih zaključnih besedah spet več kot uro brala že znane obtožbe in navedbe iz Fursove odločbe, ki je bila vmes odpravljena.

Blanki Žgajnar najbolj zameri, da je v primer vpletla samo njegova sinova. Lahko bi namreč po njegovih besedah poklicala še 600.000 državljanov Slovenije, ki so takrat, torej leta 2004, zaradi prihajajoče obdavčitve kapitalskih dobičkov prodali delnice.

Kot zelo slabega in nekonsistentnega je ocenil tudi današnji nastop sodnega izvedenca Črtomirja Časarja. Kot je pripomnil, je izvedenec priznal, da ni prebral izjave takratne Mercatorjeve uprave pred prodajo delnic, v kateri so zapisali, da delnic ne prodajajo zato, ker ne verjamejo v razvoj trgovca, ampak zaradi spremenjene davčne zakonodaje, in da Jankovićeva prodaja Electi, torej podjetju v lasti njegovih sinov, dokazuje, da verjame v razvoj Mercatorja.

Janković je znova povedal, da je ponosen na Mercatorjevo upravo, ki jo je vodil. Spomnil je, da je za svoje vodenje dobil številne domače in tuje nagrade, zato "ne bo dopustil, da mu tožilka to slavo vzame".

Ljubljanski župan je povedal tudi, da je zaradi sodišča odpovedal obisk Expa v Dubaju, kamor je ekipa mestne občine in ljubljanske urbane regije odpotovala ta teden. "A sodišč se ne izogibam in se tudi tokrat nisem," je dejal.

"Sodišč se ne izogibam in se tudi tokrat nisem."



Zoran Janković,

župan Ljubljane

Spomnil je, da ima na sodišču še dva postopka v povezavi s športnim centrom Stožice. V enem ga obtožnica bremeni kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufije na škodo EU ter preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, v drugem pa nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice. Oba primera sta povezana z družbo Grep, ki je center gradila.

"Ne vem, kje dela domišljija tožilke Žgajnarjeve bolj bujno, ali v primeru, v katerem je bila danes izrečena oprostilna sodba, ali v obeh primerih glede Stožic," je pripomnil Janković. Počakal bo na sodbi tudi v teh dveh primerih, je pa "nesrečen in jezen", ko bere zapise v medijih o teh zadevah.

Znova je izpostavil četverico ljudi, ki ga po njegovem prepričanju preganja. Poleg tožilke so to po njegovih besedah še Uroš Grošelj iz Fursa, kriminalist Tihomir Žgavec in nekdanji predsednik protikorupcijske komisije in pravosodni minister Goran Klemenčič.

Janković vztraja, da mu nihče v državi in širši regiji ni dal niti evra. Zelo pa je razočaran nad omenjenimi ljudmi, ki jih obtožuje, da posegajo v pravice njegovih otrok. Pri tem je spomnil na nedavne hišne preiskave, ko so preiskali tudi soprogo Mijo. "Kdor misli, da bo s pritiskom na družino pri meni dosegel učinek, kaže svojo nemoč," pravi ljubljanski župan, ki je za dogajanje spet neposredno obtožil tudi predsednika vlade Janeza Janšo.

