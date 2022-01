Biden: »Ne morem več biti tiho. Ne bom popustil, ne bom trenil. To je pomembno za vse nas.«

Ameriški predsednik je pozval k potrditvi volilne zakonodaje

Joe Biden

Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj v Atlanti v zvezni državi Georgii pozval zvezni senat, naj sprejme volilno zakonodajo, ki bi zavarovala volilne pravice vseh Američanov in je po oceni Bidna ključna za zaščito demokracije. Vendar pa demokrati za to nimajo dovolj glasov, zato je Biden podprl možnost spremembe pravil v senatu.

Sedanja senatna pravila zahtevajo, da je za razpravo in glasovanje o večini zakonov potrebna večina 60 glasov, trenutno pa je razmerje sil med demokrati in republikanci 50 proti 50. Demokratom glas večine zagotavlja podpredsednica ZDA Kamala Harris.

"Za zaščito naše demokracije podpiram spremembo senatnih pravil, kakorkoli že se morajo spremeniti, da se manjšini senatorjev prepreči blokada sprememb volilnih pravic," je v čustvenem govoru dejal Biden. Prizadevanja za sprejetje volilne zakonodaje so namreč po njegovem "bitka za dušo Amerike", saj je omenjeno pravilo 60 glasov, znano kot obstrukcija ali v angleščini filibuster, senat spremenilo v "lupino tega, kar je včasih bil". Pred časom se o volilnih pravicah ne bi prepirali, ampak bi jih potrdili, je dodal.

Kor sicer izpostavlja britanski BBC, je sprememba senatnih pravil malo verjetna, saj bi jo morali podpreti prav vsi demokratski senatorji, a sta dva od njih že nakazala, da je ne podpirata, proti njej pa so tudi vsi republikanci v senatu.

Demokratski predlog zvezne volilne zakonodaje sicer odpravlja vse omejitve glede volilne udeležbe po posameznih zveznih državah, ki so bile sprejete po trditvah bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa o volilnih prevarah. Predlog tudi zmanjšuje pomen denarja v politiki in omejuje strankarski vpliv na določanje kongresnih okrožij. Pravosodnemu ministrstvu ZDA bi dal pooblastila za nadzor nad volitvami po državah, ki imajo dolgo zgodovino diskriminacije določenih skupin volivcev.

Republikanci so enotni v nasprotovanju zvezni zakonodaji in vodja senatne večine, demokrat Chuck Schumer je zato do ponedeljka, ko ZDA praznujejo praznik borca za državljanske pravice, dan Martina Luthra Kinga mlajšega, postavil rok za potrditev zakonodaje ali pa za odpravo obstrukcije oziroma filibustra za volilno zakonodajo.

Bidna so novinarji v torek vprašali, ali ne postavlja na kocko svojega političnega kapitala, ko zahteva nekaj, za kar nima dovolj glasov. "Več bi tvegal, če ne bi povedal tega, kar mislim. Gre za odločilni trenutek (...) Zgodovina nam bo sodila," jim je odgovoril predsednik.

Pred njim je v Atlanti govorila tudi Kamala Harris, ki je opozorila, da ne smejo dovoliti, da se republikanski volilni zakoni po zveznih državah ustalijo. "Nič normalnega ni pri zakonu, ki prepoveduje dajanje vode in hrane ljudem, ki čakajo v dolgih vrstah pred volišči," je ocenila.

Zagovorniki volilnih pravic v Georgii in 18 drugih republikanskih državah, kjer so bile po porazu Trumpa na predsedniških volitvah novembra lani in njegovih trditvah o volilnih prevarah sprejeti novi zakoni o volitvah, so prepričani, da bo ti zakoni zmanjšali udeležbo že na kongresnih volitvah novembra letos. Omejitve primerjajo s tistimi, ki so v preteklosti služile za oviranje volilnih pravic temnopoltih na jugu ZDA.

"Ne morem več biti tiho. Ne bom popustil, ne bom trenil. To je pomembno za vse nas. Cilj bivšega predsednika in njegovih zaveznikov je odvzem volilne pravice vsem, ki so volili proti njemu. Izbrali bomo demokracijo namesto avtokracije, svetlobo namesto sence, pravico namesto krivice."



Joe Biden

Biden doslej ni bil preveč glasen glede tega, s čimer si je prislužil kritike levih aktivistov, številni pa so tudi bojkotirali njegov govor v Atlanti. "Ne morem več biti tiho. Ne bom popustil, ne bom trenil. To je pomembno za vse nas. Cilj bivšega predsednika in njegovih zaveznikov je odvzem volilne pravice vsem, ki so volili proti njemu. Izbrali bomo demokracijo namesto avtokracije, svetlobo namesto sence, pravico namesto krivice," je sedaj dejal Biden in zagotovil, da bo branil volilno pravico in demokracijo pred vsem sovražniki, tako tujimi kot tudi domačimi.

Kot spominja BBC, imajo prizadevanja za spremembo senatnih pravil oziroma odpravo možnosti filibustra v ZDA že dolgo brado. Sam Biden je leta 2019 posvaril pred njimi in jih označil za "zelo nevarne", saj so demokrati na ta način večkrat uspeli blokirati poskuse sprejetja republikanske zakonodaje. Že leta 2005 je Biden menil, da bi bil poskus odprave filibustra "primer arogance moči".

Je pa po drugi strani k odpravi možnosti obstrukcije v senatu s strani manjšine pozval Trump, ko so imeli njegovi republikanci v senatu večino, a je takrat vodja senatne manjšine Mitch McConnell to "jedrsko možnost", kot jo imenujejo na Kapitolu, odločno zavrnil.

