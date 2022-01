Na Hrvaškem od danes zadostuje hitri test

Na podlagi pozitivnega hitrega testa lahko odslej prebolevniki tudi pridobijo covidno potrdilo, ki pa velja le na Hrvaškem in ne drugod v EU

© WikiCommons

Od danes na Hrvaškem kot dokaz za to, da je oseba zbolela za covidom-19, ni več potreben pozitiven PCR-test, ampak zadostuje že hitri antigenski test. Na podlagi pozitivnega hitrega testa lahko na Hrvaškem odslej prebolevniki tudi pridobijo covidno potrdilo, ki pa velja le na Hrvaškem in ne drugod v EU.

Omenjene spremembe pravil je v posodobljenih priporočilih za testiranje objavil hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje, obenem pa je objavil tudi manjše spremembe glede izolacije oziroma karantene.

Kot so pojasnili na HZJZ, so novosti posledica hitrejšega širjenja okužb zaradi nove koronavirusne različice omikron, saj so kapacitete testiranja omejene. Obenem je potrebno skrajšati izolacijo in karanteno, da bi zagotovili delovanje družbe na splošno, zdravstvenega sistema in drugih bistvenih storitev.

Glavna novost, ki jo izpostavljajo hrvaški mediji, je, da pozitivne rezultate hitrih antigenskih testov ni več potrebno potrjevati še s PCR-testi. Za pridobitev potrdila o prebolelosti pa ne bodo zadostovali navadni komercialni testi za domačo uporabo, ampak le testi, opravljeni v pooblaščenih zdravstvenih ustanovah.

Da ne bi bilo treba vsem hoditi na posebne točke za testiranje, za kar potrebujejo napotnico, so v torek 560.000 antigenskih testov razdelili družinskim zdravnikom ter drugim zdravnikom na primarni ravni, kot so zobozdravniki, ginekologi in izbrani pediatri, je za javno HRT pojasnila epidemiologinja HZJZ Dijana Mayer.

Karantena za osebe, ki so bile v tesnem stiku z okuženim, bo po novem trajala sedem dni, če so bile pred več kot štirimi meseci polno cepljene proti covidu-19 ali so tega prebolele. Za osebe cepljene s poživitvenim odmerkom ter tiste, ki so covid-19 prebolele in se nato še cepile, karantena ni več obvezna. Prav tako ni več obvezna za vse, ki so bili polno cepljeni ali so covid-19 preboleli pred manj kot štirimi meseci.

Kot poudarjajo na HZJZ, je ključno, da te osebe opravijo hitri test prvi dan po tesnem stiku in nato še pet do sedem dni po njem. A testirajo se lahko z navadnimi, komercialnimi testi doma.

Pozitivni na testiranju, ki so asimptomatski ali imajo le blažje simptome, morajo glede na priporočila HZJZ le še v sedemdnevno izolacijo, če so cepljeni s poživitvenim odmerkom, so covid-19 preboleli in se nato še cepili, ali pa so bili polno cepljeni oziroma so covid-19 preboleli pred manj kot štirimi meseci. V nasprotnem primeru izolacijo traja deset dni, tako kot doslej.