V Nemčiji lani 190.800 prošenj za azil

Največ v zadnjih štirih letih

© Mstyslav Chernov / Wikipedia

V Nemčiji so lani zabeležili največ novih prošenj za azil od leta 2017. Glede na podatke nemškega urada za migracije in begunce (Bamf) so lani prosilci vložili 190.800 prošenj, leta 2017 jih je bilo več kot 222.600, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lani je 148.000 tujcev prvič vložilo prošnjo za azil. Pri okoli 17 odstotkih prošenj je šlo za otroke, mlajše od enega leta, ki so se rodili v Nemčiji, je razvidno iz podatkov Bamf, ki jih je dpa pridobila pred uradno objavo.

Po podatkih notranjega ministrstva je bilo največ prosilcev lani iz Sirije, in sicer več kot 70.000. Podoben trend vztraja že leta, spodbudila pa ga je državljanska vojna v Siriji.

Povečalo se je tudi število Afganistancev, ki so zbežali iz domovine, potem ko so talibani prevzeli oblast lani avgusta. Lani je tako za azil zaprosilo več kot 31.000 Afganistancev.

Leta 2020 so v Nemčiji zabeležili 122.000 prošenj za azil, vendar notranje ministrstvo opozarja, da je na nižje številke vplivala predvsem pandemija covida-19 in omejitve potovanj.