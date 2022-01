Zaradi antisemitskih pripomb zaprli mošejo

Gérald Darmanin

© Jacques Paquier / Flickr

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes sporočil, da je odredil zaprtje mošeje v Cannesu zaradi antisemitskih pripomb, ki so bile izrečene v mošeji. Darmanin je za francosko televizijsko postajo CNews povedal, da se je pred zaprtjem mošeje posvetoval z županom Cannesa Davidom Lisnardom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Darmanin je dejal, da je mošeja v obmorskem mestu Cannes podpirala tudi združenji CCIF in BarakaCity, ki ju je vlada konec lanskega leta razpustila zaradi širjenja islamistične propagande. Dodal je, da je 70 mošej v Franciji radikaliziranih.

Francoska vlada je lani napovedala, da bo okrepila preglede verskih objektov in združenj, za katere sumi, da širijo radikalno islamsko propagando.

Do zaprtja je prišlo dva tedna po tem, ko so oblasti zaprle mošejo na severu države zaradi, po njihovem mnenju, radikalnih pridig njenega imama. Mošeja v mestu Beauvaisu je bila zaprta šest mesecev, ker so pridige spodbujale sovraštvo in nasilje ter zagovarjale džihad, so sporočile oblasti. Oktobra lani je bila po navedbah regionalnih oblasti za šest mesecev zaprta tudi mošeja v mestu Allonnesu, ker je v pridigah zagovarjala oboroženi džihad in terorizem.

K poostrenemu nadzoru je oblasti spodbudil umor učitelja Samuela Patyja, ki se je zgodil oktobra 2020. Učitelj je bil pred umorom tarča spletne kampanje, ker je med poukom državljanske vzgoje pokazal sporne karikature preroka Mohameda, ki jih je objavila satirična revija Charlie Hebdo.