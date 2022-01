Erika Žnidaršič cinično o tem, da Tarče ne bo

Če oddaja ne bo predvajana, bo to neizpodbiten signal, da je do cenzure vpričo političnega pritiska res prišlo

Več kot jasno tudi voditeljica Tarče napoveduje, da njene oddaje ta četrtek ne bo. Kot je zapisala Erika Žnidaršič na svoji Facebook strani in s tem prvič sploh komentirala dogajanje, povezano z njenim domnevnim suspenzom in ukinitvijo oddaje, se bo oddaja odvijala nekje drugje: »V četrtek bo Tarča, toda na Komisiji za informativni program ob 10ih. Mi nismo vabljeni.«

Njen zapis je prepoznavno sarkastičen ali ciničen, kajti sedaj že vemo, da jo bo ta četrtek nadomestila izvensersijska oddaja, ki je ne bodo šteli za Tarčo in se bo imenovala »Premagajmo covid 19«. Vodila jo bosta Andreja Gregorič in Jan Novak, urednica oddaje je Vesna Pfeiffer.

Erika Žnidaršič,

voditeljica oddaje Tarča in novinarka

Cinizem standardne voditeljice Tarče se po neprepričljivih pojasnilih odgovornih, kaj se je zgodilo po predvajanju »dosjeja Kangler« in ki je močno razburil Janševo politiko, nanaša na Komisijo za informativne programe RTV Slovenija; predseduje ji dr. Leon Oblak, oblasti lojalen programski svetnik. Na sestanku se želi problematizirati sicer profesionalno in novinarsko intaktno izpeljano oddajo, s čimer se bo sledilo pozivom programskih svetnikov, kot sta Slavko Kmetič in Vane Gošnik, hkrati pa vsem pritiskom vladajočih politikov in strankarskih medijev, da se sicer zelo korektno in profesionalno izpeljano Tarčo obsodi.

Voditeljica z objavo namiguje, da bo presoja oddaje stekla mimo njenega mnenja in da bo razprava o njej enostranska. So pa na omenjeno sejo vabljeni člani komisije, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, Andrej Grah Whatmough kot generalni direktor RTV Slovenija, Valentin Areh kot v.d. direktor TV Slovenija, Jadranka Rebernik kot v.d. odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija in celo strokovna direktorica za tržne dejavnosti in programske vsebine. Pretežno zasedba, ki že slovi po politični lojalnosti in katere mnenje lahko uganemo. V Sindikatu novinarjev Televizije Slovenija) in aktivu novinarjev informativnega programa TVS so zato odločno protestirali zaradi sklicane izredne seje komisije programskega sveta.

Na socialnih omrežjih se je pojavila tudi javna peticija Protestne ljudske skupščine s prvopodpisano Teo Jarc. V njej se izreka podporo voditeljici in oddaji, ki se je znašla pod udarom, zahteva in pričakuje pa se tudi nadaljevanje že napovedanega dosjeja o Kanglerju, v katerem bodo nastopili preiskovalni in pravosodni organi. Tovrstno pričakovanje po predvajanju je tudi najbolj smiselno, kajti če nas vodstvo televizije miri, da ni prišlo do nobene cenzure, smemo glede na napoved voditeljice, da bo na sporedu ta teden, z njo računati najmanj naslednji. Če oddaja ne bo predvajana, bo to neizpodbiten signal, da je do cenzure vpričo političnega pritiska res prišlo.

